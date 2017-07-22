Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде

22 июля 2017, 11:12
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Правящая партия в Польше "Право и Справедливость" за одну неделю приняла в Сейме и Сенате закон о Верховном суде, который позволит ей фактически установить контроль над этой судебной институцией

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде | Политика | Дело Увеличить картинку

Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде.

Как сообщают польские СМИ, голосование прошло ночью, в 1:57. Дебаты же вокруг закона начались в 10 часов утра.

За проголосовало 55 сенаторов, 23 против и двое воздержалось.

Закон приняли без единой правки.

Напомним, в четверг, 20 июля, польский Сейм принял новый закон о Верховном суде, который предусматривает реорганизацию структуры этого судебного органа.

Что изменится в законе о Верховном суде Польши

I.Ключевое и наиболее критиковавшееся положение гласит, что на следующий день после вступления закона в силу действующие судьи ВС переходят "в состояние покоя", за исключением тех, кого решит оставить президент (из тех, кого подаст министр юстиции). Весь этот процесс будет выглядеть следующим образом. Отправка на покой судей ВС произойдет спустя 30 дней с момента объявления закона. Министр юстиции подает в новый Национальный судебный совет список судей с указанием, кто в какой из палат должен работать. Далее судебный совет в течение 14 дней выносит решение по каждому судье ВС и передает его президенту. А глава государства уже сам принимает решение. На переходной период штат судей увеличили с 44, предусмотренных законом, до 56. Сейчас в ВС 84 судьи.

II.Второе изменение касается создания пятой палаты в Верховном суде — Дисциплинарной. Ее судьи рассматривают дела судей, прокуроров, адвокатов и нотариусов (одна из правок убрала из этого списка судебных приставов). Целью новой палаты должно стать повышение этических и моральных стандартов в судебной среде. То, в какую палату будут направляться определенные дела, должно быть предусмотрено в Регламенте работы ВС. До нынешнего времени его принимали сами судьи Верховного суда, а после вступления закона в силу — президент, но по представлению министра юстиции после консультаций с Национальным судебным советом. Польский омбудсмен Адам Боднар перед третьим чтением предупреждал депутатов, что законопроект вместе с законом о Национальном судебном совете и устройстве судов общей юрисдикции лишает граждан права на независимый суд.

III.Принятый закон содержит поправку, без которой президент Анджей Дуда отказывался его подписывать. Пятнадцать судей — членов второго собрания Национального судебного совета парламент будет выбирать 3/5 голосов. Это единственное положение, которое вступит в силу до вступления в силу закона — через две недели после опубликования.

По материалам: "Дело"
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Теги: польша

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Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде | Политика | Дело
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