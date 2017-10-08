В Барселоне митингуют против независимости Каталонии

08 октября 2017, 15:16
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Сегодняшнюю акцию в Барселоне называют митингом "молчаливого большинства" (за отделение Каталонии 1 октября проголосовало чуть менее 40% всех избирателей в регионе)

Увеличить картинку Фото: PERE VIRGILI

Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума.

Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.

Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония — это Испания", "Я испанец, испанец, испанец".

Люди прогуливаются, свистят, а проезжающие автомобили сигналят им в ответ.

Напомним, 90% от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.

Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование.

По материалам: BBC
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Теги: испания , барселона , каталония , митинг

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