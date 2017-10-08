В Барселоне митингуют против независимости Каталонии

Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума.

Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.

Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония — это Испания", "Я испанец, испанец, испанец".

Люди прогуливаются, свистят, а проезжающие автомобили сигналят им в ответ.

Напомним, 90% от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.

Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование.