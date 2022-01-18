Аграрии призывают власти срочно вернуть отмененные советские ГОСТы по зерну, пока не приняты другие

Зерновые компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с отменой с 1 января 2022 года стандартов группы ГОСТ в сфере зерна и зернопродуктов согласно приказам госпредприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества".

Как поясняют в ЕБА, действие этих стандартов в Украине было остановлено еще 9 декабря 2014 года, однако УкрНИУЦ в декабре 2018 года возобновил действие некоторых стандартов на период 2019-2021 годов, чтобы рынок имел стандарты для своей работы.

В ассоциации подчеркивают, что большинство стандартов в вышеупомянутой сфере имеет важное значение и применяется для определения порядка и методологии контроля качества в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и экспорта зерна, и по методикам этих стандартов определяются основные и классообразующие показатели качества зерна на производимые в Украине зерновые культуры.

В то же время среди действующих в Украине государственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами и стандартами Европейского союза, отсутствуют какие-либо методики, которые можно применить на замену отмененных зерновых ГОСТов. В частности, речь идет о следующих стандартах:

ГОСТ 10843-76 Зерно. Метод определения пленчатости; ГОСТ 10844-74 Зерно. Метод определения кислотности по болтушке;

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка;

ГОСТ 10847-74 Зерно. Методы определения зольности;

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава;

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета;

ГОСТ 10968-88 Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания;

ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности;

ГОСТ 11225-76 Зерно. Метод определения выхода зерна из початков кукурузы;

ГОСТ 13586.1-68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице;

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями.



"В связи с этим предприятия, осуществляющие хранение зерна, должны знать и согласовать с владельцами зерна, по каким нормативным документам будут определяться показатели качества зерна при его приемке, хранении и отгрузке, в том числе для расчетов за зерновую продукцию, начиная с 1 января (пшеницы, ячменя, кукурузы, сорго и другие). Однако, к сожалению, таких официальных стандартов не осталось", - констатируют в ЕБА.

В ассоциации отмечают важность принятия необходимых мер для решения сложившейся ситуации, в частности призывают сообщить бизнесу о нормативных документах, которыми будут заменены отмененные ГОСТы.

До вступления в силу таких документов бизнесмены призывают УкрНИУЦ срочно продлить действие старых стандартов. В свою очередь, Министерство аграрной политики и Министерство экономики ЕБА призывает поспособствовать срочному урегулированию этого вопроса.

Отметим, что советская система стандартов ГОСТ ныне принята с 1992 года в качестве межгосударственного стандарта в странах СНГ. При этом с 1993 года в Украине начали появляться собственные национальные стандарты - ДСТУ, хотя в определенных сферах, число которых сокращалось, продолжали использоваться еще старые ГОСТы.

После смены же власти в 2014 году Украина (не входившая в указанную организацию полноправно, поскольку не подписывала ее устав) начала процесс выхода из всех соглашений, заключенных в рамках СНГ, включая соглашения в сфере стандартизации и метрологии. В апреле 2019 года тогдашний министр экономики, бывший глава Национального банка Степан Кубив отмечал, что с рамках трансформации системы технического регулирования и стандартизации в Украине были ликвидированы 90% советских ГОСТов, а вместо них приняты 5,1 тысячи национальных стандартов, 91% из которых на тот момент были гармонизированы со стандартами ЕС.

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