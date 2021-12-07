Биотехнологическая адаптация: как украинские аграрии трансформируют свой бизнес из-за изменений климата

В 2021 году Украина укрепила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности, набрав 62 балла из 100 возможных и улучшив прошлогодний результат на 3,2 балла. При этом мы все еще плетемся в хвосте европейской части списка. Что не так с нашей продовольственной безопасностью, где нужно подтянуть “хвосты” и как стать устойчивее — в материале Delo.ua.

Первую строчку индекса с 84 баллами заняла Ирландия. За ней расположились Австрия, Великобритания, Финляндия и Швейцария.

Украина находится на 58-м месте, позади Парагвай, Сербия, Вьетнам и Египет, а впереди Марокко, Азербайджан, Тунис и Алжир. Беларусь с Россией также впереди нас: с результатами в 70,9 и 74,8 балла они заняли 36-е и 24-е место соответственно. В этом году у нас рекордные урожаи, но что-то пошло не так.

Почему, несмотря на рекордные урожаи, есть проблемы

По данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 2 декабря 2021 года было собрано 82,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В частности, 32 млн тонн пшеницы, 9,9 млн тонн ячменя, 37,5 млн тонн кукурузы, 109,6 тысяч тонн гречки, 191 тысяч тонн проса и 16,2 млн тонн семян подсолнуха.

По состоянию на 6 декабря 2021-го Украина с начала 2021/2022 маркетингового года экспортировала 26 млн тонн зерновых культур, что на 3,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. В частности, 14,6 млн тонн пшеницы, 5 млн тонн ячменя, 83 тысячи тонн ржи и 6,2 млн тонн кукурузы.

Мы продолжаем бить рекорды, например, по зерну, которое с 2010 года выросло в два раза, с 40 млн тонн. Украина — один из основным мировых экспортеров, и, если сравнивать внутреннее потребление и экспорт, снабжаем пищевыми продуктами еще примерно две Украины, лишь треть идет на внутренний рынок. Но, несмотря на это, все еще остаемся в хвосте Европы. Почему так?

Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI) уже 10 лет показывает, что на Земле происходит с продуктами питания. 113 стран, в том числе Украина, и 58 индикаторов на каждую страну. Авторы анализируют страны по четырем показателям: доступность, наличие, качество и безопасность, природные ресурсы и устойчивость. Последняя категория появилась недавно, в 2017 году.

В 2021-м общемировой показатель продовольственной безопасности составил 60,9 балла. Это выше, чем в 2012-м, когда было всего 57,2, но чуть ниже, чем в 2019-м, когда мир достиг максимума в 61,6 балла.

Бурный рост 2012-2019 годов сменился небольшим падением, чему, конечно же, способствовал коронавирус, который ударил по цепочкам поставок и довел показатель "Наличие" до 56,7 балла. Но не он один: самый низкий балл в 2021 году получило как раз отношение к экологии — 50,8.

Украинский общий балл, 62, выше среднемирового. Еще год назад этот показатель составлял 58,8. Мы устойчиво растем с 2018 года, и сейчас показатели выше, чем в 2012-м или 2014-м. При этом самые большие проблемы эксперты Economist Impact видят в обращении с водными ресурсами и в регуляторной базе в сфере продовольственной безопасности. Причем вода — наша болевая точка уже несколько лет.

Украине нужен снег и гибриды

Винничина, как и Центральная Украина в целом, всегда считалась регионом с оптимальным количеством осадков и оптимальной температурой. Но за последние 4-5 лет, говорит Елена Покотилова, директор фермерского предприятия “Лан-Агро” из Шепиевки Винницкой области, общее количество осадков сократилось вдвое. “Не только юг пережил засуху, мы тоже, — говорит она. — Если раньше было 516-670 мм осадков, то сейчас и 300 за счастье”.

В 2021 году в августе резко упала температура, из-за чего подсолнух не успел просохнуть на полях, и его пришлось досушивать или собирать влажным. Поздняя уборка подсолнуха привела к поздней подготовке грунтов для озимых культур. Поздно посеянные озимые не застали дождь, которого, в общем, вся область не видела примерно с середины сентября. “Это то, что мы видим не только по нашему району, - говорит Покотилова. - Это происходит во всей области и в других областях, в следующем году будет плохой урожай озимых - если не будет снега зимой. Мы увидим это уже в феврале”.

Два года стабильно холодная весна мешает сеять культуры в апреле. Сдвиг к маю - значит, под сев уже закончились дожди, а в июне приходит резкое потепление.

Крупным агрохолдингам в этом плане немного проще: они внедряют технологии, в том числе, и устойчивые гибриды, уже более 10 лет. Около 5 лет назад начался технобум для среднего бизнеса. Хозяйства помельче знакомятся с биотеком только сейчас.

По словам Елены Покотиловой, не сеяться в апреле - плохая идея, поэтому предприятие меняет гибриды кукурузы на более устойчивые к низким температурам. Пришлось поменять и гербициды на более низкотемпературные: бурьян успешно развивался при +4 градусах, в то время как пшеница созревала при 7-10.

Есть и другие проблемы: кукурузный жук, он же - диабротика. “Это кукурузный “колорадский жук”, - сравнивает Покотилова. - О нем мало говорят, методов защиты или борьбы немного, устойчивости гибридов нет”.

Кукурузный жук - далеко не единственная биологическая угроза для аграриев. По словам Сергея Резниченко, руководителя по развитию агрономии Corteva Agrisciense, подсолнух, который “мигрирует” с юга на север Украины, также сталкивается с серьезными проблемами - в частности, речь идет о подсолнечниковом волчке. Это мелкое растение-паразит достаточно устойчиво к методам борьбы - и около 70% площадей подсолнуха могут столкнуться с этим сорняком.

Поэтому, говорит Резниченко, в создании гибридов сейчас на первый план выходит адаптация. Растение должно оптимально использовать влагу, быть стойким к засухе и генетически защищенным от паразитов и болезней.

Но самая большая проблема - это все же вода. По словам Покотиловой, за последние 10 лет в районе исчезло около 20% прудов и озер. Подстроиться под дождь также не получается. Поэтому выход видят в строительстве систем орошения. Возможно, для этого придется переходить к сважинам, но для этого необходимо понять потенциал водного ресурса под землей. Государство инициативу поддерживает. Только недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о безвозвратной дотации в пользу агропредприятий, которые создают системы мелиорации - в 2021 году она составила 50 млн грн и идет на компенсацию 25% затрат на строительство или модернизацию такой системы.

Кукурузный жук - далеко не единственная биологическая угроза для аграриев. По словам Сергея Резниченко, руководителя по развитию агрономии Corteva Agrisciense, подсолнух, который “мигрирует” с юга на север Украины, также сталкивается с серьезными проблемами - в частности, речь идет о подсолнечниковом волчке. Это мелкое растение-паразит достаточно устойчиво к методам борьбы - и около 70% площадей подсолнуха могут столкнуться с этим сорняком.

Поэтому, говорит Резниченко, в создании гибридов сейчас на первый план выходит адаптация. Растение должно оптимально использовать влагу, быть стойким к засухе и генетически защищенным от паразитов и болезней.

Устойчивое развитие как решение проблем

Украина, как и весь цивилизованный мир, вступила на путь устойчивости. Устойчивое развитие в пищевой отрасли - это сложная концепция. Необходимо каким-то образом удовлетворить нынешние - собственные - потребности, при этом не ставя под угрозу потребности будущих поколений.

Нужен баланс, говорит ассоциированная директорка ЕБРР Анна Лебединец. Пищевое производство должно быть достаточно прибыльным - это экономическая стабильность. Оказывать позитивный или хотя бы нейтральный эффект на окружающую среду. И гарантировать социальную стабильность.

Современный мир отвечает на подобные вызовы технологиями: современные пестициды, контроль техники на поле, дифференциированное внесение удобрений, использование гибридных сортов культур. Конечно, для того, чтобы понять куда двигаться, необходима точка старта: то есть, калькуляция выбросов, которые уже производит агропредприятие, вне зависимости от его размера.

С 2010 года урожайность в Украине повысилась с 2,7 до 5 тонн с гектара. Однако еще есть куда расти: в Западной Европе собирают по 7 тонн.

Главное, по словам Лебединец, чтобы эти технологии распространялись шире и были доступны не только ведущим компаниям.

Крупные игроки уже обучают подобным практикам агробизнесу 21 века. Хорошим примером может выступить Nestle - Delo.ua уже изучало их кейс. Свои программы поддержки малого бизнеса имеют Kernel и Corteva Agriscience.