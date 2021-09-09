Агрохолдинг МХП в Украине трансформируется в кулинарную компанию

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в будущем сосредоточится на производстве продукции с добавочной стоимостью и трансформации в кулинарную компанию.

Об этом сообщила финансовый директор группы компаний Виктория Капелюшная, передает "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, МХП при этом не планирует увеличивать обрабатываемые земельные площади.

"У нас есть устоявшийся земельный банк, мы не находимся в поиске новой земли. Есть длинные договора аренды на 10 лет, поэтому мы продолжаем работать абсолютно в том же режиме, что и раньше", — рассказала финдиректор МХП.

Капелюшная отметила, что стоимость аренды земельных участков с/х назначения существенно не изменилась после открытия рынка земли 1 июля: в некоторых регионах она незначительно снизилась, тогда как в некоторых чуть повысилась. Она уточнила, что земельная реформа на данный момент не повлияла на операционную деятельность агрохолдинга.

Капелюшная также подчеркнула, что переименование бренда "Наша Ряба" в "Та сама курочка" является временным решением. О дальнейшем формате маркировки своей продукции агрохолдинг сообщит через некоторое время.

Ранее сообщалось, что глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк в прошлом месяце объявил о прекращении использования бренда "Наша Ряба" при выпуске курятины. Вместо этого будет использоваться логотип "Та сама курочка".

Владелец МХП также сообщил, что на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance выставлены 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" в NFT-формате — в честь каждого года существования бренда, которые будут проданы на аукционе, а вырученные от продажи деньги будут направлены "на добрые дела".

МХП — крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.