Экспорт свиней из Украины за год вырос впятеро: все скупает Грузия

Украина в январе-ноябре экспортировала 18,6 тысячи голов живых свиней, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт свиней за 11 месяцев вырос в 5,3 раза — до 2,9 млн долларов. Весь объем экспортируемых украинских свиней покупала Грузия.

В свою очередь импорт живых свиней в Украину в январе-ноябре уменьшился на 38,1%, до 6,4 тысячи голов. В денежном выражении падение оказалось меньшим — на 29,7% (до 5,1 млн долларов).

Живых свиней в нынешнем году завозили преимущественно из Дании (на 3 млн долларов), Франции (1,8 млн долларов) и Чехии (180,8 тысячи долларов).

Отметим, что по данным на сайте Таможни, где пока доступны данные только за октябрь, за первые десять месяцев этого года из Украины было поставлено свиней общим весом 1760 тонн и стоимостью 2,63 млн долларов.

Импортировала же Украина свиней по цене в среднем в 7 раз выше — их поступила 431 тонна на 4,59 млн долларов. В частности, из Дании поступило 249 тонн на 2,84 млн долларов, а из Франции — 134 тонны на 1,45 млн долларов.

В течение всего 2020 года из Украины было экспортировано 114 тонн свиней на 665 тысяч долларов, все они также ушли в Грузию. Импорт же составил 508 тонн на 7,78 млн долларов.

Самые дорогие свиньи поступали из Франции (всего 33 тонны, но аж на 1,63 млн долларов). Также пришло 327 тонн живых свиней на 5,48 млн долларов из Дании и 148 тонн, но всего лишь на 243 тысячи долларов, из Великобритании.

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