Підвищувати єдиний податок в агро можна, давши галузі альтернативу в вигляді субсидій - експерт

Зміна податкової політики до 2030 року, передбачена в Національній стратегії доходів, повинна проводитись таким чином, щоб її реалізація не погіршила конкурентоздатність української сільгосппродукції. Це досить складно зробити, тому що бізнес сусідів України по ЄС захищений суттєвими дотаціями, повідомив заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Дмитро Кохан в коментарі для видання Delo.ua.

За словами експерта, головною проблемою врегулювання розміру податків з аграріїв є відмінність базових принципів оподаткування АПК України та ЄС. Хоча ставка єдиного податку за користування землею в Україні порівняно невисока, але український сільгоспвиробник не отримує дотацій, які є в європейських фермерів.

"В Європі на гектар оброблюваної землі щорічно виплачується EUR250 і більше. Натомість, до повномасштабної війни в Україні держпідтримка не перевищувала в середньому EUR6/га. Відсутність дотацій в Україні частково врівноважується низьким єдиним податком, який можна розцінювати як певну підтримку агросектору. В 2021 році аграрії в середньому отримували EUR250 прибутку з гектару, тому це в певній мірі врівноважувало український і європейський агробізнес", - пояснює Дмитро Кохан.

Також специфіка зернового ринку полягає в тому, що сільгосппродукція продається на зовнішніх ринках з усталеними цінами, які коливаються в невеликих межах від країни до країни. Європейські аграрії "вписуються" в параметри світового ринку завдяки великим дотаціям, а українські - завдяки, в тому числі, відносно помірному податковому навантаженню. Тому необґрунтоване збільшення податків зробить український агробізнес неконкурентним.

Через це не можна просто підняти в Україні податки, якщо всі її сусіди будуть в значно кращих економічних умовах. Інакше є шанс просто програти конкуренцію з ними і втратити основну експортну галузь, пояснює експерт.

Через це Дмитро Кохан радить до кінця російського вторгнення утриматись від будь-яких податкових змін, щоб не підірвати існуючу податкову базу. Після війни Україна має оцінити перехід на європейську модель агробізнесу: якщо український фермер теж отримає великі дотації – тоді справедливим буде збільшення ЄП, що спиратиметься на економічне обґрунтування.

Більше про особливості стягнення ЄП 4-ї групи та аргументи за його підвищення читайте в статті "Якщо завтра скасують єдиний податок: які зміни чекають на агросектор?"

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