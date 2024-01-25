Повышать единый налог в агро можно, дав отрасли альтернативу в виде субсидий – эксперт

Изменение налоговой политики до 2030 года, предусмотренное в Национальной стратегии доходов, должно производиться таким образом, чтобы ее реализация не ухудшила конкурентоспособность украинской сельхозпродукции. Это достаточно сложно сделать, потому что бизнес соседей Украины по ЕС защищен существенными дотациями, сообщил заместитель председателя ГС "Всеукраинский аграрный совет" (УАР) Дмитрий Кохан в комментарии для издания Delo.ua.

По словам эксперта, главной проблемой урегулирования размера налогов с аграриев есть отличие базовых принципов налогообложения АПК Украины и ЕС. Хотя ставка единого налога за пользование землей в Украине сравнительно невысокая, но украинский сельхозпроизводитель не получает дотаций, которые есть у европейских фермеров.

"В Европе на гектар обрабатываемой земли ежегодно выплачивается EUR250 и более. В то же время до полномасштабной войны в Украине господдержка не превышала в среднем EUR6/га. Отсутствие дотаций в Украине частично уравновешивается невысоким единым налогом, который можно расценивать как определенную поддержку агросектора. В 2021 году аграрии в среднем получали EUR250 прибыли с гектара, поэтому это в определенной степени уравновешивало украинский и европейский агробизнес", – объясняет Дмитрий Кохан.

Также специфика зернового рынка состоит в том, что сельхозпродукция продается на внешних рынках с установившимися ценами, которые колеблются в небольших пределах от страны к стране. Европейские аграрии "вписываются" в параметры мирового рынка благодаря большим дотациям, а украинские - благодаря, в том числе, относительно умеренной налоговой нагрузке. Необоснованное увеличение налогов просто сделает украинский агробизнес неконкурентным.

Поэтому нельзя просто поднять в Украине налоги, если все ее соседи будут в значительно лучших экономических условиях. В противном случае есть шанс просто проиграть конкуренцию с ними и потерять основную экспортную отрасль, объясняет эксперт.

Поэтому Дмитрий Кохан советует до конца российского вторжения воздержаться от каких-либо налоговых изменений, чтобы не взорвать существующую налоговую базу. После войны Украина должна оценить переход на европейскую модель агробизнеса: если украинский фермер тоже получит большие дотации – тогда справедливым будет увеличение ЕП, опирающееся на экономическое обоснование.

Больше об особенностях начисления и сбора ЕН 4-й группы и аргументы за его повышение читайте в статье "Если завтра отменят единый налог: какие изменения ждут агросектор?"

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