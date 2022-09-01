Термін пільг для хлібпрому добігає кінця. Ціни на хліб для населення та ЗСУ можуть значно зрости

30 вересня закінчується дія пільгової ціни на газ для українських пекарів. Якщо уряд не ухвалить рішення про продовження пільг, ціни на хліб злетять, а хлібзаводи можуть зупинитися.

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Напередодні осені ціни на природний газ у Європі залишаються дуже високими. Станом на 31 серпня котирування газу на нідерландському хабі TTF близькі до позначки 3 тис доларів за тисячу кубометрів. З настанням холодів і початком опалювального сезону ціни якщо і не зростуть ще більше, то точно не стануть нижчими. І якщо населення захищене від космічних цифр у платіжках пільгами від уряду, то промисловості доведеться заплатити за газ повну ціну.

Минулого року через енергетичну кризу в ЄС та аномальні ціни на енергоносії страждала саме промисловість, ціни на газ для якої зросли в кілька разів і стали непідйомними для української промисловості .

Однак низка галузей є критично важливою для нормальної життєдіяльності суспільства. Насамперед це стосується харчової промисловості. Наприкінці минулого року через десятикратне зростання цін на газ українські хлібопекарські підприємства опинилися на межі закриття, що в свою чергу могло спричинити перебої з постачанням хліба .

Тоді уряд, щоб уникнути соціальної катастрофи, абсолютно обґрунтовано вирішив встановити пільги на газ для виробників соціально значущої продукції, зобов'язавши приватні газодобувні компанії продавати газ таким підприємствам за цінами, нижчими від ринкових. З початком війни ці пільги дещо змінили. Своєю постановою №489 від 29 квітня Кабмін зобов'язав Нафтогаз продавати газ за пільговими цінами для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави.

Проте кінцевий термін урядової постанови добігає кінця 30 вересня. Якщо до цього часу не буде рішення Кабміну про її продовження, українські пекарі будуть змушені купувати газ за ринковою ціною. Через високу питому вагу газу в собівартості продукції багато хлібопекарських виробництв закриються, а ті, що залишаться, будуть змушені істотно підвищити ціни на хліб. У нинішніх умовах такий розвиток подій може загрожувати продовольчій безпеці країни.

За словами першого віце-президента Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрія Дученка, постанова 489 дозволяла українським хлібопекарським підприємствам купувати газ на пільгових умовах у постачальника останньої надії за ціною 32 гривні за кубометр. Це дозволяло галузі триматися на плаву та не підвищувати ціни на хліб для населення. Однак після закінчення дії цієї постанови галузь буде змушена купувати газ за ринковими цінами.

Без пільгової ціни на газ хлібопекарні можуть зупинитися

“Наразі ціни на газ становлять близько 46-49 гривень за кубометр, ще місяць тому ця цифра становила 26-28 гривень, а прогноз ціни газу на жовтень у коридорі 55-60 гривень за кубометр. За таких умов ціну на буханець хліба потрібно буде підвищити на 3-4 гривні. Це істотно для покупців, багато з яких зараз перебувають у набагато гірших матеріальних умовах, ніж на початку війни”, — каже Дученко.

За його словами, сьогодні хлібопекарська галузь, як і інші українські підприємства, перебуває на межі виживання. Щоб за умов війни максимально забезпечити населення хлібом пекарні перейшли на хліб простої рецептури з низькою доданою вартістю.

Пекарні сьогодні майже не заробляють, тому будь-яке підвищення витрат так чи інакше ляже у ціну. При цьому хлібопекарі переважно працюють на умовах повної передоплати за сировину, енергоносії тощо, а також змушені погоджувати ціну на продукцію з рітейлерами.

“Я не виключаю, що будуть підприємства, які не зможуть заплатити за сировину, за енергоносії розрахуватись за податки та заплатити заробітну плату. Пам'ятайте як у січні Павлоградський завод не зміг заплатити за газ і зупинився? Ризик того, що підприємства фізично не зможуть розраховуватися за сировину, дуже високий. Газ на вересень ми купуємо у серпні, а ціну на хліб ми маємо узгодити узгоджувати із мережевими магазинами. Від підвищення ціни на хліб до повернення грошей від рітейлу за проданий товар проходить мінімум два місяці. У нас відбудеться ще касовий розрив з моменту підвищення ціни до отримання грошей”, — зазначає перший віце-президент асоціації.

Дученко зазначає, що в умовах війни багато пекарень зруйновано чи окуповано. Таким чином, якщо хлібзаводи почнуть закриватися можливі перебої з поставками хліба. Крім того, багато працівників хлібозаводів виявляться без роботи.

Зростання цін на хліб створить додаткове навантаження на бюджет

У свою чергу, голова ради Об'єднання ”Укрхлібпром” Олександр Васильченко каже, що від зростання ціни на газ залежить постачання продовольством армії та населення в районах, де ведуться активні бойові дії.

“Підвищення цін на хліб створить додаткове навантаження на державний бюджет, оскільки хліб закуповують для потреб ЗСУ та населення. Інше питання, що далеко не всі підприємства не зможуть працювати в умовах високих цін на газ, тож можливі перебої з постачанням хліба”, — каже Васильченко.

Він зазначає, що зараз, за умов війни, стабільна робота хлібопекарень гарантує продовольчу безпеку країни. Тому перебої з постачанням хліба стануть проблемою для ЗСУ і для тих районів, де зараз точаться військові дії.

Васильченко каже, що питання продовження пільг неодноразово порушувалося профільними асоціаціями пекарів на зустрічах із профільним Міністерством аграрної політики та продовольства.

Наше профільне Міністерство зараз проводить дуже велику роботу щодо забезпечення продовольством районів, де йдуть активні бойові дії. Вони розуміють серйозність ситуації і нещодавно направили до Міністерства енергетики листа із проханням продовжити пільги для хлібопекарів”, — каже голова “Укрхлібпрому”.

За словами голови асоціації влада каже, що розуміє важливість збереження пільг на газ для хлібпрому. Це питання має певну підтримку не лише в Кабміні, а й в Офісі президента. Таким чином зараз на хлібопекарі очікують рішення Міненерго.

Звичайно варто очікувати, що влада піде назустріч виробникам хлібопекарської продукції також як зробила це у грудні минулого року, найкращим із варіантів тут буде продовження постанови Кабміну 489 на період військового стану.

Адже в іншому випадку багато українських хлібозаводів можуть зупинитися, а в тих, хто залишився, ціна на хліб зросте більше ніж на 10%.

У березні українці вже зіткнулися з дефіцитом на ринку палива, що зумовило не лише зростання цін на пальне, а й черги на тих небагатьох АЗС, де паливо все ж таки було. Якщо ж зупиняться хлібозаводи, наслідки будуть набагато гіршими.