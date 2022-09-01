Срок льгот для хлебпрома подходит к концу. Цены на хлеб для населения и ВСУ могут существенно вырасти

30 сентября заканчивается действие льготной цены на газ для украинских хлебопекарей. Если правительство не примет решение о продлении льгот цены на хлеб взлетят, а хлебзаводы могут остановиться.

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В преддверии осени цены на природный газ в Европе остаются очень высокими. По состоянию на 31 августа котировки газа на нидерландском хабе TTF близки к отметке 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. С наступлением холодов и началом отопительного сезона цены если и не вырастут еще больше, то точно не станут ниже. И если население защищено от космических цифр в платежках льготами от правительства, то промышленности придется заплатить за газ полную цену.

В прошлом году из-за энергетического кризиса в ЕС и аномальных цен на энергоносители страдала как раз промышленность, цены на газ для которой выросли в несколько раз и стала неподъемной для украинской промышленности.

Однако ряд отраслей является критически важным для нормальной жизнедеятельности общества. В первую очередь это касается пищевой промышленности. В конце прошлого года, из-за десятикратного роста цен на газ украинские хлебопекарные предприятия оказались на грани закрытия, что в свою очередь могло повлечь за собой перебои с поставками хлеба.

Тогда правительство, чтобы избежать социальной катастрофы, абсолютно обоснованно решило установить льготы на газ для производителей социально значимой продукции, обязав частные газодобывающие компании продавать газ таким предприятиям по ценам ниже рыночных. С началом войны эти льготы несколько видоизменили. Своим постановлением №489 от 29 апреля Кабмин обязал “Нафтогаз” продавать газ по льготным ценам для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

Однако конечный срок правительственного постановления подходит к концу 30 сентября. Если к этому времени не будет решения Кабмина о его продлении , украинские хлебопеки будут вынуждены покупать газ по рыночной цене. Из-за высокого удельного веса газа в себестоимости продукции много хлебопекарных производств закроются, а те которые останутся, будут вынуждены существенно повысить цены на хлеб. В нынешних условиях такое развитие событий может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны.

По словам первого вице-президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко постановление 489 позволяло украинским хлебопекарным предприятиям покупать газ на льготных условиях у поставщика последней надежды по цене 32 гривны за кубометр. Это позволяло отрасли держаться на плаву и не повышать цены на хлеб для населения. Однако по окончанию действия этого постановления отрасль будет вынуждена покупать газ по рыночным ценам.

Без льготной цены на газ хлебопекарни могут остановиться

“Сейчас цены на газ составляют порядка 46-49 гривен за кубометр, еще месяц назад эта цифра составляла 26-28 гривен, а прогноз цены газа на октябрь в коридоре 55-60 гривен за кубометр. В таких условиях цену на буханку хлеба нужно будет повысить на 3-4 гривны. Это существенно для покупателей, многие из которых сейчас находятся в гораздо худших материальных условиях чем в начале войны”, — говорит Дученко.

По его словам, сегодня хлебопекарная отрасль, как и другие украинские предприятия находится на грани выживания. Чтобы в условиях войны максимально обеспечить население хлебом пекарни перешли на хлеба простой рецептуры с низкой добавленной стоимостью.

Пекарни сегодня не зарабатывают, поэтому любое повышение затрат так или иначе ляжет в цену. При этом хлебопекари в основном работают на условиях полной предоплаты за сырье, энергоносители и так далее, а также вынуждены согласовывать цену на продукцию с ритейлерами.

“Я не исключаю, что будут предприятия, которые не смогут заплатить за сырье, за энергоносители рассчитаться за налоги и заплатить заработную плату. Помните как в январе Павлоградский завод не смог заплатить за газ и остановился? Риск того, что предприятия физически не смогут рассчитываться за сырье очень высок. Газ на сентябрь мы покупаем в августе, а цену на хлеб мы должны согласовать согласовывать с сетевыми магазинами. От поднятия цены на хлеб до возврата денег от ритейла за проданный товар проходит минимум два месяца. У нас произойдет еще кассовый разрыв с момента поднятия цены до получения денег”, — отмечает первый вице-президент ассоциации.

Дученко отмечает, что в условиях войны много пекарен разрушено или оккупировано. Таким образом если хлебзаводы начнут закрываться возможны перебои с поставками хлеба. Кроме того, многие работники хлебозаводов окажутся без работы.

Рост цен на хлеб создаст дополнительную нагрузку на бюджет

В свою очередь глава совета Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко говорит, что от роста цены на газ зависит снабжение продовольствием армии и населения в районах где ведутся активные боевые действия.

“Повышение цен на хлеб создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет, поскольку хлеб закупают для нужд ВСУ и населения. Другой вопрос, что далеко не все предприятия не смогут работать в условиях высоких цен на газ, поэтому возможны перебои с поставками хлеба”, — говорит Васильченко.

Он отмечает, что сейчас, в условиях войны, стабильная работа хлебопекарен гарантирует продовольственную безопасность страны. Поэтому перебои с поставками хлеба станут проблемой для ЗСУ и для тех районов где в настоящее время идут военные действия.

Васильченко говорит, что вопрос продления льгот неоднократно поднимался профильными ассоциациями пекарей на встречах с профильным Министерством аграрной политики и продовольствия.

“ Наше профильное Министерство сейчас проводит очень большую работу по обеспечению продовольствием районов, где идут активные боевые действия. Они понимают серьезность ситуации и недавно направили в Министерство энергетики письмо с просьбой продлить льготы для хлебопекарей”, — говорит глава “Укрхлебпрома”.

По словам главы ассоциации власти говорят, что понимают важность сохранения льгот на газ для хлебпрома. У этого вопроса есть определенная поддержка не только в Кабмине, но и в Офисе президента. Таким образом сейчас хлебопеки ожидают решения Минэнерго.

Конечно стоит ожидать, что власти пойдут навстречу производителям хлебопекарной продукции также как сделали это в декабре прошлого года, лучшим из вариантов здесь будет продление постановления Кабмина 489 на период военного положения.

Ведь в противном случае много украинских хлебозаводов могут остановиться, а у оставшихся цена на хлеб вырастет больше чем на 10%.

В марте украинцы уже столкнулись с дефицитом на рынке топлива, что обусловило не только рост цен на горючее, но и очереди на тех немногих АЗС, где топливо все же было. Если же остановятся хлебозаводы, последствия будут гораздо хуже.