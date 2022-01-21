"Пока производители хлеба не смогут контролировать распределение льготного газа, хлебозаводы будут останавливаться", — Константин Паршин, "Укрхлебпром"

Газовый кризис немилосердно бьет по украинскому бизнесу. Всего за год цены выросли почти в 10 раз. Если в декабре 2020 года психологической отметкой цены газа было 8 гривен за кубометр, то в середине декабря 2021-го на Украинской энергетической бирже газ торговался по 70 тысяч гривен за тысячу кубов.

Из-за диких цен на газ многие предприятия в Украине оказались на грани выживания. Находясь в условиях, когда всю прибыль нужно отдать за коммуналку, многие бизнесы закрываются, некоторые пытаются работать, теряя в рентабельности или повышая цены. Другие же, не видя выхода из ситуации, уже успели закрыться. В первую очередь это касается промышленности, однако из-за высоких цен на энергоносители на грани разорения оказались и производители социально важных продуктов питания. Первыми тревогу забили пекари. При цене на газ в 65-75 тысяч за тысячу кубометров производить хлеб в Украине стало невозможно. Позже к ним присоединились молочники и птицеводы.

Поскольку под угрозой оказалась продовольственная безопасность Украины, власти пошли бизнесу навстречу и решили предоставить некие льготы и для производителей социально важных продуктов питания.

Так, 31 декабря 2021 года Кабинет министров по инициативе Офиса президента установил торговую надбавку в размере не выше 1% за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Решение распространяется на компании, для которых основным видом деятельности является производство муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла, которые были внесены в соответствующий перечень также 30 декабря. При этом действие данного постановления должно продлиться до конца карантина по Covid-19, но не дольше конца апреля 2022 года. В свою очередь постановлением №1433 Кабмин также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

При этом реализация этой правительственной инициативы вышла, скажем так, не очень. Уже в январе Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что, несмотря на решение правительства, газа им хватит только на половину января, а аукционы по продаже голубого топлива по льготным ценам постоянно переносят.

Первый аукцион на газ по льготным ценам все же провели 17 января. На торгах было реализовано 1 346 тысяч кубометров газа по средней цене 11,6 тысячи гривен. При этом в тот же день государственная "Укргаздобыча" продавала свой газ на УЭБ по 41 060 тысяч гривен за тысячу кубов.

Заводы останавливаются, ритейлеры готовятся снимать с продажи хлеб

Однако пекари заявляют, что выставленных на торги объемов недостаточно даже для одной отрасли. Для стабильной работы в последние дни января хлебозаводам нужно 2,5 миллиона кубометров газа, а газодобывающие компании предложили 17 января только 1,3 миллиона кубометров.

Из-за нехватки газа по льготным ценам хлебозаводы уже начали закрываться. Так, 16 января закрылся завод "Павлоградхлеб" на Днепропетровщине. Предприятие будет стоять как минимум до 1 февраля.

Кроме высокой цены газа проблема также в государственном регулировании цен на социальные продукты в виде граничной надбавки в 10% на такие продукты. В компании АТБ уже заявили, что сети могут перестать продавать социальные продукты: масло, гречку, яйца, хлеб и сахар.

Установленная планка наценки не более 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования.

Член Всеукраинской ассоциации пекарей Константин Паршин заявил, что газ по льготной цене в рамках торгов на УЭБ распределяется не совсем прозрачно и часто его покупают компании, не имеющие отношения к производителям социальной продукции.

"До тех пор, пока распределение льготного газа будет проходить без представителей производителей социальной продукции, продуктовый кризис из критического превратится в катастрофический, и социальные последствия обретут лавинообразный характер. Отсутствие в комиссии по контролю за распределением украинского газа по льготным ценам для производителей социально значимой продукции самих потребителей данного газа приводит к тому, что целевые потребители либо не получают обещанный КМУ газ, либо получают в объеме, не достаточном для функционирования производства", — отметил Паршин.

По словам Паршина, льготный газ уходит непрофильным производствам, которые сумели формализовать свою принадлежность к отрасли.

"Фактически мы сейчас становимся свидетелями падения всей хлебопекарской отрасли. Первые хлебозаводы уже объявили о своей остановке, а торговые сети предупреждают о перебоях с поставками продуктов первой необходимости – хлеба, яиц, гречки, масла. Пока мы, производители хлеба, не сможем участвовать и контролировать льготный газ, до тех пор мы будем испытывать производственные проблемы, вплоть до полной остановки. В то время как льготный газ будет распределен по кумовскому принципу, и все попытки правительства избежать продуктового кризиса ни к чему не приведут", – заявил Паршин.

Возможный выход из кризиса

Для снятия напряженности он предлагает уполномочить одного Гарантированного Покупателя (100% государственного предприятия, к примеру из структуры НАК "Нафтогаз") выкупать на данных спецаукционах весь заявленный объем по утвержденной комитетом квоте и перепродавать его по средневзвешенной цене закупки трейдерам, которых указали в заявках заказчики.

А они уже в рамках действующих контрактов будут перепродавать его заказчикам – потребителям. При этом у всех производителей социальных продуктов питания будет единая цена на природный газ.