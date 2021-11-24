В мире дорожает молоко: что происходит с ценами в Украине

В последние несколько месяцев цены молоко на мировых рынках растут, в то же время в Украине средняя стоимость этого продукта стабилизировалась. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, передает пресс-служба АПМ.

В начале ноября в сравнении с предыдущими месяцами средняя стоимость молока экстра-класса не изменилась, составив 10,95 грн/кг, молока высшего сорта — 10,82 грн/кг, первого сорта — 10,46 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов составляет 10,74 грн/кг без НДС.

По Украине самые высокие цены на большие и средние партии молока экстр- сорта фиксируются в южных регионах — 11,2 грн/кг. В центральных областях средняя стоимость продукта составляет 11,12 грн/кг, в западных — 11,1 грн/кг, в восточных —11,0 грн/кг, а в северных ― 11,08 грн/кг без НДС.

А вот на мировых молочных рынках в последние месяцы наблюдается активное удорожание биржевых молочных товаров.

"Это обусловлено тремя основными причинами: глобальной инфляцией, восстановлением спроса, а также ростом стоимости энергоносителей. Украинская ситуация на молочном рынке по динамике схожа, однако со своими внутренними особенностями", — рассказал эксперт.

Андриец объяснил, что в Украине также фиксируется подорожание энергоресурсов и есть инфляционные факторы, которые влекут за собой подорожание продуктов, в том числе и молочных. Кроме того, в стране существует дефицит сырья у переработчиков.

Динамика цен на молоко. Фото: АПМ

Однако в Украине есть противодействующие факторы, которые сдерживают рост цен на молоко. Речь идет о спросе, который в отличие от глобального в Украине падает из-за снижения покупательной способности населения, особенно с началом отопительного сезона.

Эксперт считает, что в Украине необходимо снизить ставку налогообложения добавленной стоимости базовых товаров и продуктов. По его словам, это важная мера по обеспечению продовольственной безопасности

Именно такая ставка НДС действует в Польше (5%), Германии (7%), во Франции (5,5%) и в Нидерландах (6%).

"В противном случае, кроме ухудшения доступности молочных продуктов для населения, существуют реальные риски вытеснения отечественной импортной продукции, что запустит цепь негативных экономических событий в виде закрытия предприятий молочной отрасли, потери тысяч рабочих мест, и в конечном итоге — падение поступлений в бюджет", — подытожил Андриец.

Что касается продуктов с добавленной стоимостью, то ранее мы рассказывали, почему украинские сыры дороже импортных, на сколько они могут подорожать еще.

Стало известно, что во многих странах Европы работают огромные заводы, которые производят большое количество сыров, а себестоимость производства товаров на таких предприятиях ниже, чем у украинских крупных производителей.

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