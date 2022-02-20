В Тернополе сформирован самый большой флот агродронов в Европе

Украина еще раз подтверждает лидерские позиции по внедрению робототехники в сельское хозяйство. В Тернополе украинской компанией "Роботизированные агросистемемы" сформирован крупнейший на территории Европы флот дронов-опрыскивателей, который включает 118 единиц беспилотной техники.

Об этом пишет east-fruit.com.

В перспективе агродроны обработают более 500 тыс. га посевов в агросезоне 2022 года. Учитывая, что в прошлом году всеми сервисными компаниями "Роботизированные агросистемемы" обработано около 1 млн га, заявленные планы свидетельствуют о стремительном росте рынка внесения СЗР дронами-опрыскивателями.

Компания ставит перед собой цель – увеличить использование робототехники на всей территории Украины. Это, по словам Игоря Чайковского, владельца "Роботизированных агросистемем", облегчит труд работников и повысит урожайность украинских полей.

Компания DroneUA, главный интегратор беспилотных решений в Украине, сообщает о выполнении масштабного заказа по доставке дронов-опрыскивателей бренда XAG. В начале 2022 года клиенту была отгружена первая партия из общего количества в 100 единиц, которые будут доставлены в течение следующих нескольких месяцев.

"Это однозначно самый большой заказ "в одни руки" за всю историю существования DroneUA, – комментирует Валерий Яковенко, соучредитель компании. – С "Роботизированными агросистемами" мы начали сотрудничество в 2019 году по реализации 2 дронов. А в конце года Игорь Чайковский пришел к нам с заказом в 100 дронов! Это – космос. Это именно та история, которая подтверждает наши прогнозы: рынок предоставления услуг дронами-опрыскивателями будет расти в пятикратном объеме каждый год. Количество сервисных компаний будет расти и масштабироваться не только на территории Украины. Это тот бизнес, который при правильном управленческом сопровождении можно развивать и за его пределами. Уже сейчас Украина значительно опережает европейские страны по интенсивности внедрения воздушных опрыскивателей. Более того, по результатам 2021 года мы стали страной №1 в мире по интеграции дронов бренда XAG, обойдя таких лидеров как Бразилия, Вьетнам и Таиланд. Зная мировой рынок изнутри, мы однозначно можем сказать, что Украина движется гораздо быстрее".

Активный рост рынка дронов-опрыскивателей связан с повышением спроса на данный вид услуг среди аграриев. В прошлом году цена в пиковые периоды росла практически вдвое, при этом оставаясь абсолютно конкурентоспособной по сравнению с традиционной техникой.

Способствовали росту количества заказов как затяжные дожди, после которых в поле не зайти, так и понимание аграриями оправданной экономии.

"Работая с дронами-опрыскивателями, аграрии экономят 30% пестицидов, 95% воды, и, что на фоне безумных подъемов цены на топливо особенно весомо, – 90% горючего! Такую математику подтвердит каждая из сервисных компаний, вносящих СЗР дронами. В прошлом году мы были вынуждены отказать большой части наших клиентов, потому что спрос превышал наши технические возможности. Бригады работали в сезон очень интенсивно и практически сутками. Поэтому инвестиция в такое количество дронов – это не импульсивное решение. Рынок растет и продолжит расти в разы. – комментирует Игорь Чайковский, владелец компании "Роботизированные агросистемы".

Напомним, в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными трудностями в виде стремительного роста стоимости материально-технических ресурсов. Поэтому посевные затраты аграриев в 1,5 раза превысят прошлогодние.