Украина почти на 30% увеличила экспорт агропродукции в ЕС: что продаем

В целом за 2021 год украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки агропродукцию на 8,4 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос на 26%, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, передает пресс-служба института.

По его словам, структура украинского экспорта в страны Евросоюза мало отличается от общей.

"Более 80 % приходится на экспорт масла и жиров, зерновых и масличных культур, остатков перерабатывающей промышленности. В прошлом году все названные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении, оказав решающее влияние на наращивание нашего общего аграрного экспорта в эту региональную группу", — резюмировал Пугачев.

Ученый отмечает, что уже несколько лет европейский рынок является основным для украинских экспортеров, которые занимаются поставками продукции АПК. В структуре экспорта большую часть занимает продукция растениеводства, в частности, в 2021 году Украина экспортировала следующие культуры и продукты из них:

рапс – на 1,3 миллиарда долларов (77% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);

живые растения и саженцы – на 5 миллионов долларов (63%);

соевое масло – на 227 миллионов долларов (77%);

рапсовое масло – на 174 миллиона долларов (78%).

Кроме того, в 2021 году украинские экспортеры поставляли на европейские рынки другие продукты питания:

рыбу и рыбопродукты – на 36 миллионов долларов (62% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);

яичные продукты – на 7 миллионов долларов (58%);

мед – на 128 миллионов долларов (89%);

плоды и ягоды – на 315 миллионов долларов (86%);

кондитерские изделия из сахара – на 106 миллионов долларов (52%);

изделия из теста – на 55 миллионов долларов (76%);

консервированные томаты – на 42 миллиона долларов (78%);

экстракты и концентраты из чая и кофе – на 27 миллионов долларов (66%);

дрожжи – на 20 миллионов долларов (77%);

безалкогольные напитки – на 76 миллионов долларов (55%).

За 2021 год Украина полностью использовала все квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС меда, яблочного и виноградного сока, ячменной крупы и муки.

Кроме того, экспортеры выбрали все квоты на беспошлинные отгрузки консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанного продукта из зерна, яиц и мяса птицы.

Отметим, что в 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции. Уже в январе этого года Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Это приведет к еще большему увеличению экспорта, а в совокупности с рядом других факторов может подтолкнуть цены на курятину в Украине вверх, считают эксперты.