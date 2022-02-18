Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Агро
Дата публикации

Украина почти на 30% увеличила экспорт агропродукции в ЕС: что продаем

Украина почти на 30% увеличила экспорт агропродукции в ЕС: что продаем
Украина нарастила поставки продукции АПК в страны ЕС

В целом за 2021 год украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки агропродукцию на 8,4 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос на 26%, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, передает пресс-служба института.

По его словам, структура украинского экспорта в страны Евросоюза мало отличается от общей.

"Более 80 % приходится на экспорт масла и жиров, зерновых и масличных культур, остатков перерабатывающей промышленности. В прошлом году все названные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении, оказав решающее влияние на наращивание нашего общего аграрного экспорта в эту региональную группу", — резюмировал Пугачев.

Ученый отмечает, что уже несколько лет европейский рынок является основным для украинских экспортеров, которые занимаются поставками продукции АПК. В структуре экспорта большую часть занимает продукция растениеводства, в частности, в 2021 году Украина экспортировала следующие культуры и продукты из них:

  • рапс – на 1,3 миллиарда долларов (77% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);
  • живые растения и саженцы – на 5 миллионов долларов (63%);
  • соевое масло – на 227 миллионов долларов (77%);
  • рапсовое масло – на 174 миллиона долларов (78%).

Кроме того, в 2021 году украинские экспортеры поставляли на европейские рынки другие продукты питания:

  • рыбу и рыбопродукты – на 36 миллионов долларов (62% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);
  • яичные продукты – на 7 миллионов долларов (58%);
  • мед – на 128 миллионов долларов (89%);
  • плоды и ягоды – на 315 миллионов долларов (86%);
  • кондитерские изделия из сахара – на 106 миллионов долларов (52%);
  • изделия из теста – на 55 миллионов долларов (76%);
  • консервированные томаты – на 42 миллиона долларов (78%);
  • экстракты и концентраты из чая и кофе – на 27 миллионов долларов (66%);
  • дрожжи – на 20 миллионов долларов (77%);
  • безалкогольные напитки – на 76 миллионов долларов (55%).

За 2021 год Украина полностью использовала все квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС меда, яблочного и виноградного сока, ячменной крупы и муки.

Кроме того, экспортеры выбрали все квоты на беспошлинные отгрузки консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанного продукта из зерна, яиц и мяса птицы.

Отметим, что в 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции. Уже в январе этого года Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Это приведет к еще большему увеличению экспорта, а в совокупности с рядом других факторов может подтолкнуть цены на курятину в Украине вверх, считают эксперты.

Автор:
Вита Молодан