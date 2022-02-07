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Агро
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Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины

Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины
Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать план продовольственной трансформации Украины на период до 2030 года.

Об этом говорится в Указе президента №41/2022 от 7 февраля.

Так, с целью "устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров" Зеленский поручил Кабмину за два месяца разработать и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года.

В нем должны быть предусмотрены национальные приоритеты этой трансформации, в частности:

1) определение национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения;

2) обеспечение реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, при разработке проектов прогнозных и программных документов и проектов нормативно-правовых актов, прежде всего в сферах сельского хозяйства, по вопросам продовольственной безопасности, безопасности и качества пищевых продуктов;

3) внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Продовольственная система включает в себя всех участников цепи изготовления продуктов питания – от первичного производителя до реализации продукции потребителям.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. 

Напомним, из-за диких цен на газ многие предприятия в Украине оказались на грани выживания. На грани разорения оказались и производители социально важных продуктов питания. Первыми тревогу забили пекари. При цене на газ в 65-75 тысяч за тысячу кубометров производить хлеб в Украине стало невозможно. Позже к ним присоединились молочники и птицеводы.

Поскольку под угрозой оказалась продовольственная безопасность Украины, власти пошли бизнесу навстречу и решили предоставить некие льготы и для производителей социально важных продуктов питания.

Так, 31 декабря 2021 года Кабинет министров по инициативе Офиса президента установил торговую надбавку в размере не выше 1% за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Кроме высокой цены газа проблема также в государственном регулировании цен на социальные продукты в виде граничной надбавки в 10% на такие продукты. В компании АТБ  уже заявили, что сети могут перестать продавать социальные продукты: масло, гречку, яйца, хлеб и сахар. 

Автор:
Светлана Манько