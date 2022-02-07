Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать план продовольственной трансформации Украины на период до 2030 года.

Об этом говорится в Указе президента №41/2022 от 7 февраля.

Так, с целью "устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров" Зеленский поручил Кабмину за два месяца разработать и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года.

В нем должны быть предусмотрены национальные приоритеты этой трансформации, в частности:

1) определение национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения;

2) обеспечение реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, при разработке проектов прогнозных и программных документов и проектов нормативно-правовых актов, прежде всего в сферах сельского хозяйства, по вопросам продовольственной безопасности, безопасности и качества пищевых продуктов;

3) внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Продовольственная система включает в себя всех участников цепи изготовления продуктов питания – от первичного производителя до реализации продукции потребителям.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, из-за диких цен на газ многие предприятия в Украине оказались на грани выживания. На грани разорения оказались и производители социально важных продуктов питания. Первыми тревогу забили пекари. При цене на газ в 65-75 тысяч за тысячу кубометров производить хлеб в Украине стало невозможно. Позже к ним присоединились молочники и птицеводы.

Поскольку под угрозой оказалась продовольственная безопасность Украины, власти пошли бизнесу навстречу и решили предоставить некие льготы и для производителей социально важных продуктов питания.

Так, 31 декабря 2021 года Кабинет министров по инициативе Офиса президента установил торговую надбавку в размере не выше 1% за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Кроме высокой цены газа проблема также в государственном регулировании цен на социальные продукты в виде граничной надбавки в 10% на такие продукты. В компании АТБ уже заявили, что сети могут перестать продавать социальные продукты: масло, гречку, яйца, хлеб и сахар.