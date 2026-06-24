Зростання тарифів Укрзалізниці може коштувати агросектору сотні мільйонів доларів - експерт

Плани "Укрзалізниці" щодо підвищення вантажних тарифів на 30% може призвести до зростання витрат на логістику зерна на кілька доларів за тонну та обернутися для аграрного сектору втратами у сотні мільйонів доларів. Найбільший тиск відчують виробники зернових культур.

Про це Delo.ua повідомив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки Павло Мартишев.

Оцінка впливу можливих нових тарифів УЗ

Наразі на ринку існують різні оцінки можливого впливу нових тарифів на вартість перевезень.

"Український агрохолдинг Kernel оцінює додаткові витрати на рівні близько $4,6 на тонні, тоді як УКАБ говорить про $5-7", - сказав Мартишев.

Різниця пояснюється методологією розрахунків. До оцінки можуть включатися витрати на простої вагонів, перевезення напівпорожніх вагонів, а також особливості маршрутів до різних портів, зокрема глибоководних, пояснив експерт.

"Тому наразі можна говорити про подорожчання на кілька доларів на тонні. Точну цифру зараз ніхто назвати не може", - зазначив Мартишев.

Пшениця та кукурудза найбільш чутливі до зростання логістичних витрат

Найбільше наслідки підвищення тарифів відчують виробники зернових культур, насамперед пшениці та кукурудзи.

"Це культури з відносно низькою вартістю тонни продукції. Олійні культури значно дорожчі: тонна олійних коштує приблизно вдвічі більше, ніж тонна зернових. При цьому вартість перевезення майже однакова. Відповідно, частка транспортних витрат у собівартості та кінцевій ціні олійних є меншою", - пояснив експерт.

Через нижчу вартість зернових додаткові логістичні витрати суттєвіше впливають на економіку виробництва, а основний фінансовий тягар зрештою лягає на фермерів.

Також впливає несприятлива ринкова кон’юнктура. Після початку війни між Ізраїлем та Іраном світові ціни на зерно певний час зростали, однак останнім часом знову почали знижуватися через очікування стабілізації судноплавства в регіоні та надходження нового врожаю в країнах Північної півкулі, зазначив Мартишев.

"Зараз ми фактично повернулися до відносно низьких світових цін на зерно. Водночас пік вартості добрив припав на весняну посівну кампанію, що вже скоротило маржу аграріїв. У результаті фермери стикаються з подвійним тиском: світові ціни на зерно знижуються, а логістичні витрати зростають", - розповів аналітик.

Ціна, яку аграрій отримує на елеваторі, формується як світова ціна мінус витрати на логістику. Тому зниження світових цін одночасно зі зростанням транспортних витрат автоматично зменшує кінцеву ціну для виробника.

Оцінюючи можливий фінансовий ефект для галузі, Мартишев зазначив, що Україна виробляє орієнтовно понад 60 млн тонн зернових. За додаткових витрат у $5-6 на тонні сукупні втрати аграрного сектору можуть становити сотні мільйонів доларів.

Водночас експерт не очікує істотного скорочення експорту.

"Експорт триватиме в будь-якому випадку. Однак у межах сезону частина поставок може бути відкладена. Якщо в певний період світові ціни залишатимуться низькими, фермери можуть зайняти вичікувальну позицію, сподіваючись на покращення кон’юнктури. Через це темпи експорту можуть тимчасово сповільнитися", - пояснив аналітик KSE.

Підвищення тарифів також негативно вплине на валютну виручку аграріїв.

"Навіть якщо світові ціни згодом зростуть, аграрії все одно зароблять менше, ніж могли б без підвищення тарифів. Тому в будь-якому сценарії подорожчання залізничної логістики є негативним фактором для аграрного сектору", - підсумував Мартишев.

Середню вартість перевезення зерна залізницею

Наприкінці лютого цього року заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов заявляв, що середня вартість залізничного перевезення українського зерна становить не більше ніж $17 за тонну. Тариф на транспортування стабільний, а додаткові витрати на вагон у пікові місяці можуть підійматися у ціні до $5-8 за тонну.

Середня тарифна відстань транспортування зерна в Україні становить десь 650-700 км. Сам тариф на перевезення складає $11-12 за тонну.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.