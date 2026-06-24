Рост тарифов Укрзализныци может стоить агросектору сотни миллионов долларов — эксперт

Планы "Укрзализныци" по повышению грузовых тарифов на 30% могут привести к росту расходов на логистику зерна на несколько долларов за тонну и обернуться для аграрного сектора потерями в сотни миллионов долларов. Наибольшее давление ощутят производители зерновых культур.

Об этом Delo.ua сообщил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики Павел Мартышев.

Оценка влияния возможных новых тарифов на УЗ

В настоящее время на рынке существуют разные оценки возможного влияния новых тарифов на стоимость перевозок.

"Украинский агрохолдинг Kernel оценивает дополнительные расходы на уровне около $4,6 на тонне, тогда как УКАБ говорит о $5-7", – сказал Мартышев.

Разница разъясняется методологией расчетов. В оценку могут включаться затраты на простои вагонов, перевозка полупустых вагонов, а также особенности маршрутов в различные порты, в том числе глубоководные, пояснил эксперт.

"Поэтому пока можно говорить о подорожании на несколько долларов в тонне. Точную цифру сейчас никто назвать не может", - отметил Мартышев.

Пшеница и кукуруза наиболее чувствительны к росту логистических затрат

Наибольшее влияние на повышение тарифов ощутят производители зерновых культур, прежде всего пшеницы и кукурузы.

"Это культуры с относительно низкой стоимостью тонны продукции. Масличные культуры значительно дороже: тонна масличных стоит примерно вдвое больше тонны зерновых. При этом стоимость перевозки почти одинакова. Соответственно, доля транспортных расходов в себестоимости и конечной цене масляных меньше", - пояснил эксперт.

Из-за более низкой стоимости зерновых дополнительные логистические расходы существенно влияют на экономику производства, а основное финансовое бремя в конечном итоге ложится на фермеров.

Также оказывает влияние неблагоприятная рыночная конъюнктура. После начала войны между Израилем и Ираном мировые цены на зерно некоторое время росли, однако в последнее время снова начали снижаться из-за ожиданий стабилизации судоходства в регионе и поступления нового урожая в странах Северного полушария, отметил Мартышев.

"Сейчас мы фактически вернулись к относительно низким мировым ценам на зерно. В то же время пик стоимости удобрений пришелся на весеннюю посевную кампанию, что уже сократило маржу аграриев. В результате фермеры сталкиваются с двойным давлением: мировые цены на зерно снижаются, а логистические расходы растут", - рассказал аналитик.

Цена, получаемая аграрием на элеваторе, формируется как мировая цена минус затраты на логистику. Поэтому снижение мировых цен одновременно с ростом транспортных расходов автоматически снижает конечную цену для производителя.

Оценивая возможный финансовый эффект для отрасли, Мартышев отметил, что Украина производит ориентировочно более 60 млн. тонн зерновых. При дополнительных расходах в $5-6 на тонну совокупные потери аграрного сектора могут составлять сотни миллионов долларов.

В то же время эксперт не ожидает существенного сокращения экспорта.

"Экспорт будет продолжаться в любом случае. Однако в рамках сезона часть поставок может быть отложена. Если в определенный период мировые цены будут оставаться низкими, фермеры могут занять выжидательную позицию в надежде на улучшение конъюнктуры. Поэтому темпы экспорта могут временно замедлиться", - пояснил аналитик KSE .

Повышение тарифов также окажет негативное влияние на валютную выручку аграриев.

"Даже если мировые цены впоследствии возрастут, аграрии все равно заработают меньше, чем могли бы без повышения тарифов. Поэтому в любом сценарии подорожание железнодорожной логистики является отрицательным фактором для аграрного сектора", - подытожил Мартышев.

Средняя стоимость перевозки зерна по железной дороге

В конце февраля этого года заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев заявлял, что средняя стоимость железнодорожной перевозки украинского зерна составляет не более $17 за тонну. Тариф на транспортировку стабилен, а дополнительные расходы на вагон в пиковые месяцы могут подниматься в цене до $5-8 за тонну.

Среднее тарифное расстояние транспортировки зерна в Украине составляет около 650-700 км. Сам тариф на перевозку составляет $11-12 за тонну.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые перевозки на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру .

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.