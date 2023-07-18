Ford знизила ціни на електричні пікапи F-150 Lightning

Автовиробник Ford продовжив цінову війну в галузі електромобілів, знизивши вартість на свої вантажівки F-150 Lightning, після падіння ціни базової моделі на 17%.

Про це повідомило агентство Reuters.

Компанія піднімала ціни на Lightning на початку 2023 року, після чого її акції почали дешевшати. За квартал до червня продажі електромобілів Ford впали на 2,8%. Нещодавно автовиробник заявив, що зміг знизити ціни після покращення ситуації з сировиною для акумуляторів.

Цей крок, як зауважує Reuters, стався на тлі цінової війни, розпочатої Tesla кілька місяців тому. Внаслідок цього електромобілі старих автовиробників накопичуються у дилерів через зниження продажів.

Справа в тому, що генеральний директор Tesla Ілон Маск написав в Twitter: "Ford Lightning — хороший автомобіль, але дещо дорогий, особливо з огляду на високі процентні ставки в наші дні за будь-яку позику".

Як наслідок ціни на F-150 Lightning почали падати. Зараз початкова "рекомендована роздрібна ціна" Lightning Pro, що орієнтована на бізнес-клієнтів, впала на $9979, до $49 995, а найдешевша споживча модель, XLT 311 A, подешевшала на $9479, до $54 995.

Зауважимо, що нещодавно Tesla виготовила перший пікап Cybertruck на заводі в Остіні і, як допускають аналітики, запуск цієї моделі зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку США та дозволить стати конкурентом електричних пікапів від Ford.