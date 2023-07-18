Ford снизила цены на электрические пикапы F-150 Lightning

Автопроизводитель Ford продолжил ценовую войну в области электромобилей, снизив стоимость на свои грузовики F-150 Lightning после падения цены базовой модели на 17%.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания поднимала цены на Lightning в начале 2023 года, после чего ее акции начали дешеветь. За квартал до июня продажи электромобилей Ford упали на 2,8%. Недавно автопроизводитель заявил, что сумел снизить цены после улучшения ситуации с сырьем для аккумуляторов.

Этот шаг, как отмечает Reuters, произошел на фоне ценовой войны, начатой Tesla несколько месяцев назад. В результате электромобили старых автопроизводителей накапливаются у дилеров из-за снижения продаж.

Дело в том, что генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter: "Ford Lightning — хороший автомобиль, но несколько дорогой, особенно учитывая высокие процентные ставки в наши дни за любой заем".

В результате цены на F-150 Lightning начали падать. Сейчас начальная "рекомендованная розничная цена" Lightning Pro, ориентированная на бизнес-клиентов, упала на $9979 до $49 995, а самая дешевая потребительская модель, XLT 311 A, подешевела на $9479, до $54 995.

Отметим, что недавно Tesla произвела первый пикап Cybertruck на заводе в Остине и, как допускают аналитики, запуск этой модели сделает Tesla участником в одном из самых прибыльных сегментов рынка США и позволит стать конкурентом электрических пикапов от Ford.