Банк "Кредит Днепр" Ярославского хочет купить PINBank

Банк "Кредит Днепр" намерен приобрести Первый инвестиционный банк (PINbank, Киев). Об этом свидетельствует сообщение Антимонопольного комитета.

Указано, что 23 ноября распоряжением государственного уполномоченного №09/334 было начато дело №130-25/3-20-ЕК о концентрации АО "Банк "Кредит Днепр" более 50% в PINbank.

На 1 октября по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 19-е место с 19,78 млрд грн, а PINbank 44-е место с 3,7 млрд грн среди 71 действовавшего в Украине банка.

По данным Национального банка Украины на 25 июня 2021 года, 88,9% PINbank напрямую владел россиянин Евгений Гинер. Кроме того, 9,5% акций опосредованно принадлежали через юрфирму "Укрправо" жителю Ровенской области Александру Шандруку.

В свою очередь банк "Кредит Днепр" на 100% напрямую принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому.

Напомним также, что 18 ноября АМКУ разрешил Ярославскому стать мажоритарным акционером страховой компании "Оранта". На конец 2020 года у него было лишь 9,8%, но в течение 2021 года бизнесмен скупил доли других акционеров, нарастив свою до 49,9%. При этом бизнес-группе DCH Ярославского на сегодня также принадлежит СК "ИНГО".

Отметим, что другой украинский олигарх Ринат Ахметов, являющийся богатейшим человеком страны и владельцем Первого украинского международного банка, также хочет приобрести еще один банк поменьше.