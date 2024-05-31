Банк зі 168-річною історією: швейцарський Credit Suisse припинив існування

31 травня UBS Group AG оголосив про завершення злиття UBS AG і Credit Suisse AG, через що Credit Suisse остаточно припинив своє існування. Банк було вилучено з реєстрації в комерційному реєстрі кантону Цюрих.

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Про це йдеться у пресрелізі UBS.

UBS AG стала правонаступницею всіх прав і зобов’язань Credit Suisse AG, включаючи всі непогашені боргові інструменти Credit Suisse AG.

Повідомляється, що після злиття, клієнти Credit Suisse AG стали клієнтами UBS AG, але вони протягом тимчасового періоду взаємодіятимуть з UBS, використовуючи існуючі платформи та інструменти Credit Suisse, за винятком певних спеціальних випадків.

"Злиття наших материнських банків має вирішальне значення для полегшення міграції клієнтів на платформи UBS. Це також відкриє наступний етап витрат, капіталу, фінансування та податкових переваг з другої половини 2024 року", - зазначив головний виконавчий директор UBS Group Серджіо Ермотті.

Згідно з повідомленням, перехід до єдиної проміжної холдингової компанії в США заплановано на 7 червня 2024 року, а злиття Credit Suisse (Schweiz) AG та UBS Switzerland AG очікується в третьому кварталі 2024 року, оскільки обидві компанії потребують дозволів регуляторів.

Припинення діяльності Credit Suisse Group AG як окремої юридичної особи завершує історію банку, який відіграв центральну роль в історії та розвитку Швейцарії. Credit Suisse (він же Schweizerische Kreditanstalt) був заснований 1856 року для фінансування будівництва залізничної мережі.

Нагадаємо, про придбання Credit Suisse швейцарським банківським гігантом UBS стало відомо в березні. Тодішньому конкуренту UBS загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри до банку.

UBS придбав Credit Suisse за 3,2 млрд доларів, але очікував на фінансовий збиток через поглинання конкурента в близько 17 млрд доларів. Однак банк також підраховував, що купівля Credit Suisse за частку її балансової вартості зафіксує одноразовий прибуток від негативного ґудвілу в розмірі 34,8 млрд доларів.