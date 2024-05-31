Банк со 168-летней историей: швейцарский Credit Suisse прекратил существование

31 мая UBS Group AG объявил о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG, из-за чего Credit Suisse окончательно прекратил свое существование. Банк был изъят из регистрации в коммерческом реестре кантона Цюрих.

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Об этом говорится в пресс-релизе UBS.

UBS AG стала правопреемницей всех прав и обязательств Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG.

Сообщается, что после слияния клиенты Credit Suisse AG стали клиентами UBS AG, но они в течение временного периода будут взаимодействовать с UBS, используя существующие платформы и инструменты Credit Suisse, за исключением определенных специальных случаев.

"Слияние наших материнских банков имеет решающее значение для облегчения миграции клиентов на платформы UBS. Это также откроет следующий этап расходов, капитала, финансирования и налоговых преимуществ со второй половины 2024 года", – отметил главный исполнительный директор UBS Group Серджио Эрмотти.

Согласно сообщению, переход в единую промежуточную холдинговую компанию в США запланирован на 7 июня 2024 года, а слияние Credit Suisse (Schweiz) AG и UBS Switzerland AG ожидается в третьем квартале 2024 года, поскольку обе компании нуждаются в разрешениях регуляторов.

Прекращение деятельности Credit Suisse Group AG как отдельного юридического лица завершает историю банка, сыгравшего центральную роль в истории и развитии Швейцарии. Credit Suisse (он же Schweizerische Kreditanstalt) был основан в 1856 году для финансирования строительства железнодорожной сети.

Напомним, о приобретении Credit Suisse швейцарским банковским гигантом UBS стало известно в марте. Тогдашнему конкуренту UBS грозило банкротство, поэтому швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать соглашение, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к банку.

UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд долларов, но ожидал финансовый ущерб из-за поглощения конкурента около 17 млрд долларов. Однако банк также подсчитывал, что покупка Credit Suisse за долю ее балансовой стоимости зафиксирует единовременную прибыль от отрицательного гудвилла в размере 34,8 млрд долларов.