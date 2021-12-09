Бразильский онлайн-банк выручил от IPO $2,6 млрд

Онлайн-банк Nu Holdings Ltd. (Nubank, Бразилия) провел первичное размещение акций (IPO – Delo.ua) в США на $2,6 млрд.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", банк разместил акции по верхней границе заявленного ценового диапазона.

По данным финучреждения, 289 млн акций были проданы по цене $9 за бумагу. Таким образом, Nubank оценен в ходе IPO в $41 млрд, а с учетом полного разводнения (включая опционы на акции, полученные сотрудниками, и акции с ограничениями) его рыночная стоимость составляет порядка $44 млрд.

В агентстве отмечают, что Nubank является самым дорогим финансовым институтом Латинской Америки. Он опережает Itau Unibanco Holding SA, рыночная стоимость которого составляет $38 млрд.

Стоит отметить, что изначально Nubank намеревался разместить акции по $10-11, но в конце ноября понизил ценовой диапазон IPO до $8-9.

Среди покупателей ценных бумаг Nubank инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая купила 10% акций, предложенных в ходе IPO, отмечает Bloomberg.

Венчурный инвестор Sequoia Capital, инвестировавший в Nubank $1 млн в 2013 году, в настоящее время владеет долей бразильского банка стоимостью $7,1 млрд. Среди других крупных инвесторов Nubank — DST Global, Tencent и Tiger Global.

Nubank является крупнейшим в мире самостоятельным цифровым банком. Число его клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии на конец третьего квартала превышало 48 млн.

За девять месяцев 2021 года банк зафиксировал убыток в размере $99 млн при выручке в $1,06 млрд и чистом процентном доходе в $607 млн.

Ранее сообщалось, что жители американского города Майами бесплатно получат биткоины как "дивиденды" за стейкинг (способ пассивного заработка, при котором пользователи обеспечивают работоспособность блокчейна) городского токена MiamiCoin.