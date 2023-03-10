Британський акціонер COMINBANK — про розширення мережі банку в Україні

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Стефан Пол Пінтер акціонер COMINBANK (АТ "КОМІНБАНК") і громадянин Великої Британії вчергове виказав підтримку Україні та схвалив подальшу стратегію розширення мережі АТ «КОМІНБАНК» у 2023-му році.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення команді банку вдалося відкрити 18-ть нових відділень.

"Коли почалася війна, ми не скорочували персонал, а оптимізували частину витрат, спочатку перевели головний офіс та більшість відділень на дистанційну роботу. Основним завданням було зберегти банк, команду, клієнтів і відновити діяльність", — ділиться Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK.

Першим від початку великої війни відкрилося нове відділення в Ужгороді. Ірпінське — поновило свою роботу вже у травні. Далі нові відділення запускалися майже щомісяця у різних містах — Київ, Львів, Ужгород, Запоріжжя, Вінниця, Житомир, Черкаси, Бориспіль, Біла Церква, Ковалівка, Кам’янське, Синельникове Дніпропетровській області та інші. Плідно розпочався і 2023-й: у перші місяці року свої двері відкрило нове відділення у Одесі, а також — у м. Ізмаїл, Одеської області. Як тільки це буде безпечно, АТ "КОМІНБАНК" відновить роботу в Донецькій та Херсонській областях.

Come IN до міст України!

Ми переконані: любов до українських міст — це перш за все вчинки і турбота про клієнта, бути саме там, де люди цього потребують. Водночас активне розширення географії присутності надихнуло нас вшанувати міста України у своїй комунікації. На початку року у соцмережі банку з’явилася рубрика "Come IN до міст України".

"Щоразу, коли на мапі з’являється нова геомітка із символікою нашого банку — це велика радість і велика відповідальність. Ми стаємо частиною того міста, де працюємо, а відтак маємо чудову нагоду розповісти партнерам і друзям про його «родзинки" Тетяна Путінцева Голова Правління COMINBANK.

"Велика Британія — країна традицій, яка сьогодні є надійним союзником України. Тому мені надзвичайно приємно бачити, що попри війну команда банку посилюється, мережа зростає і команда не тільки вшановує те краще, що є в українській культурі, але й на своєму рівні формує нові звичаї, які стануть частиною нашої корпоративної ідентичності" Стефан Пол Пінтер акціонер COMINBANK (АТ «КОМІНБАНК»)

Нагадаємо в цьому році фінустанова відзначатиме ювілей —30 років на ринку України. А поки що досвідчена команда продовжує рухатися вперед, стійко тримаючи свою ділянку фінансового фронту

Сайт: АТ "КОМІНБАНК" (cib.com.ua)