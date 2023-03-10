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Британський акціонер COMINBANK — про розширення мережі банку в Україні
Стефан Пол Пінтер акціонер COMINBANK (АТ "КОМІНБАНК") і громадянин Великої Британії вчергове виказав підтримку Україні та схвалив подальшу стратегію розширення мережі АТ «КОМІНБАНК» у 2023-му році.
Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення команді банку вдалося відкрити 18-ть нових відділень.
"Коли почалася війна, ми не скорочували персонал, а оптимізували частину витрат, спочатку перевели головний офіс та більшість відділень на дистанційну роботу. Основним завданням було зберегти банк, команду, клієнтів і відновити діяльність", — ділиться Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Першим від початку великої війни відкрилося нове відділення в Ужгороді. Ірпінське — поновило свою роботу вже у травні. Далі нові відділення запускалися майже щомісяця у різних містах — Київ, Львів, Ужгород, Запоріжжя, Вінниця, Житомир, Черкаси, Бориспіль, Біла Церква, Ковалівка, Кам’янське, Синельникове Дніпропетровській області та інші. Плідно розпочався і 2023-й: у перші місяці року свої двері відкрило нове відділення у Одесі, а також — у м. Ізмаїл, Одеської області. Як тільки це буде безпечно, АТ "КОМІНБАНК" відновить роботу в Донецькій та Херсонській областях.
Come IN до міст України!
Ми переконані: любов до українських міст — це перш за все вчинки і турбота про клієнта, бути саме там, де люди цього потребують. Водночас активне розширення географії присутності надихнуло нас вшанувати міста України у своїй комунікації. На початку року у соцмережі банку з’явилася рубрика "Come IN до міст України".
Нагадаємо в цьому році фінустанова відзначатиме ювілей —30 років на ринку України. А поки що досвідчена команда продовжує рухатися вперед, стійко тримаючи свою ділянку фінансового фронту