- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Латвийскую "дочку" ПриватБанка опять оштрафовали: плохо борется с отмыванием денег
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии решила оштрафовать PrivatBank на 768,7 тысячи евро за нарушение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Как говорится в сообщении регулятора, на банк также возложен ряд обязательств по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Указано, что по результатам проверок, проведенных в 2020 году, комиссия пришла к выводу, что PrivatBank необходимо усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить и улучшить культуру управления рисками, соответствующую характеру деятельности банка, а также обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита.
В ходе проверок КРФК оценивала внутреннее управление и соблюдение банком нормативных требований в указанной сфере, а также соответствие требованиям, регулирующим международные и национальные санкции. Проверки, в частности, показали, что PrivatBank не создал систему внутреннего контроля в вопросе противодействия отмыванию средств, соизмеримую с его операционным риском.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Банк обязали составить план действий по немедленному устранению недостатков; под руководством независимого профессионального консультанта разработать план мероприятий по трансформации культуры управления рисками; а также провести с привлечением аудиторов эффективности и соответствия системы внутреннего контроля законодательным требованиям.
КРФК также оценила ответственность конкретных должностных лиц финучреждения за обнаруженные нарушения, в результате вынесла предупреждение члену правления и главе юридического департамента банка Инге Румбе. Регулятор также подчеркивает, что будет внимательно следить за выполнением предписаний в установленные сроки.
Напомним, что ранее PrivatBank уже штрафовали на более чем 1 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег.
Украинский ПриватБанк, национализированный в декабре 2016 года, ныне владеет 46,54% акций латвийского одноименного учреждения. В свою очередь, Concorde (Bermuda) Limited (Бермудские острова) принадлежат 9,23% акций, а кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited - 9,14% и 5,29% соответственно. Еще 2,71% у белизской Chastely Investments Limited.
Украинский госбанк уже четыре года не может продать свою долю и фактически остается отстраненным от управления латвийским финучреждением.