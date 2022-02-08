Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков – в частности, планируется изменение определения запаса платежеспособности и расчета норматива качества активов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как ожидают в НБУ, благодаря обновлению нормативов удастся повысить качество активов украинских страховых компаний, снизить уровень риска осуществляемых страховщиками операций, а также обеспечить надлежащий уровень ликвидности и платежеспособности участников рынка.

Кроме того, обновление обязательных нормативов послужит для усиления финансовой стабильности на рынке страховых услуг в целом, добавляют в Нацбанке.

В рамках предстоящего обновления НБУ предлагает внести коррективы в порядок определения запаса платежеспособности страховых компаний (нормативного и фактического), а также по-новому рассчитывать норматив качества активов, включая в сумму кредиторской задолженности по страховым выплатам.

Плюс регулятор выступает за причисление дебиторской задолженности к приемлемым активам и изменение подхода к включению активов, размещенных в банке, в состав приемлемых активов.

Также предлагается изменить требования к минимальной величине норматива достаточности капитала и платежеспособности и внести коррективы в ограничения на учет отсроченных аквизиционных расходов.

Обновление обязательных нормативов также предполагает конкретизацию требования по соответствию суммы валютных активов объемам страховых резервов, которые сформированы в соответствующей валюте.

Кроме того, регулятор предлагает включать в сумму приемлемых активов недвижимость и учитывать в составе фактического запаса платежеспособности субординированный долг (при получении соответствующего разрешения НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, обновленные нормативы разработаны с учетом международного опыта и соответствуют реальным требованиям как страховых компаний, так и их клиентов.

Напомним, НБУ повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.