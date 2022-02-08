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Банки
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Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков

Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков
Нацбанк анонсировал масштабное обновление обязательных нормативов для страховщиков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков – в частности, планируется изменение определения запаса платежеспособности и расчета норматива качества активов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как ожидают в НБУ, благодаря обновлению нормативов удастся повысить качество активов украинских страховых компаний, снизить уровень риска осуществляемых страховщиками операций, а также обеспечить надлежащий уровень ликвидности и платежеспособности участников рынка.

Кроме того, обновление обязательных нормативов послужит для усиления финансовой стабильности на рынке страховых услуг в целом, добавляют в Нацбанке.

В рамках предстоящего обновления НБУ предлагает внести коррективы в порядок определения запаса платежеспособности страховых компаний (нормативного и фактического), а также по-новому рассчитывать норматив качества активов, включая в сумму кредиторской задолженности по страховым выплатам.

Плюс регулятор выступает за причисление дебиторской задолженности к приемлемым активам и изменение подхода к включению активов, размещенных в банке, в состав приемлемых активов.

Также предлагается изменить требования к минимальной величине норматива достаточности капитала и платежеспособности и внести коррективы в ограничения на учет отсроченных аквизиционных расходов.

Обновление обязательных нормативов также предполагает конкретизацию требования по соответствию суммы валютных активов объемам страховых резервов, которые сформированы в соответствующей валюте.

Кроме того, регулятор предлагает включать в сумму приемлемых активов недвижимость и учитывать в составе фактического запаса платежеспособности субординированный долг (при получении соответствующего разрешения НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, обновленные нормативы разработаны с учетом международного опыта и соответствуют реальным требованиям как страховых компаний, так и их клиентов.

Напомним, НБУ повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

Автор:
Светлана Манько