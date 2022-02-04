Нацбанк расширил перечень данных для обнародования банками

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень информации, которая в обязательном порядке должна быть опубликована банками на их сайтах. Впоследствии данные будут обнародованы и на официальной интернет-странице регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, данная инициатива призвана повысить прозрачность системы и обеспечить предоставление клиентам финансовых учреждений, их вкладчикам, инвесторам и другим пользователям актуальной финансовой информации о деятельности украинских банков.

Так, уже с 1 марта банковские учреждения будут обязаны размещать на своих веб-сайтах:

данные о распределении кредитов по стадиям обесценивания в соответствии с Международными стандартами финотчетности;

информацию о составляющих расчета норматива LCR (коэффициент покрытия ликвидностью).

По данным регулятора, данная информация позволит всем желающим более глубоко проанализировать качество кредитного портфеля того или иного финучреждения, а также оценить структуру его высоколиквидных активов.

На основании такого анализа все участники рынка смогут принимать взвешенные решения относительно взаимодействия с банковскими учреждениями, что будет способствовать повышению финансовой стабильности.

Стоит отметить, что, согласно постановлению Правления НБУ № 11, опубликованию подлежат данные о соблюдении банковскими учреждениями экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции.

Также банками должна быть обнародована информация о составляющих регулятивного капитала, балансовых показателях и составляющих финансового результата.

Кроме того, регулятор обязал банки раскрывать данные о классификации кредитов в зависимости от пруденциальной оценки кредитного риска, размере пруденциальных резервов, распределении сумм вкладов и возможного возмещения вкладов ФГВФЛ.

Плюс в перечень информации, обязательной для публикации, включены результаты оценки устойчивости банковских учреждений и стресс-тестирования.

Напомним, НБУ повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.