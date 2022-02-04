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Категория
Банки
Дата публикации

Нацбанк расширил перечень данных для обнародования банками

Нацбанк расширил перечень данных для обнародования банками
Нацбанк расширил перечень данных для обнародования банками

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень информации, которая в обязательном порядке должна быть опубликована банками на их сайтах. Впоследствии данные будут обнародованы и на официальной интернет-странице регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, данная инициатива призвана повысить прозрачность системы и обеспечить предоставление клиентам финансовых учреждений, их вкладчикам, инвесторам и другим пользователям актуальной финансовой информации о деятельности украинских банков.

Так, уже с 1 марта банковские учреждения будут обязаны размещать на своих веб-сайтах:

  • данные о распределении кредитов по стадиям обесценивания в соответствии с Международными стандартами финотчетности;
  • информацию о составляющих расчета норматива LCR (коэффициент покрытия ликвидностью).

По данным регулятора, данная информация позволит всем желающим более глубоко проанализировать качество кредитного портфеля того или иного финучреждения, а также оценить структуру его высоколиквидных активов.

На основании такого анализа все участники рынка смогут принимать взвешенные решения относительно взаимодействия с банковскими учреждениями, что будет способствовать повышению финансовой стабильности.

Стоит отметить, что, согласно постановлению Правления НБУ № 11, опубликованию подлежат данные о соблюдении банковскими учреждениями экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции.

Также банками должна быть обнародована информация о составляющих регулятивного капитала, балансовых показателях и составляющих финансового результата.

Кроме того, регулятор обязал банки раскрывать данные о классификации кредитов в зависимости от пруденциальной оценки кредитного риска, размере пруденциальных резервов, распределении сумм вкладов и возможного возмещения вкладов ФГВФЛ.

Плюс в перечень информации, обязательной для публикации, включены результаты оценки устойчивости банковских учреждений и стресс-тестирования.

Напомним, НБУ повысит в феврале на 2% нормативы формирования банками обязательных резервов по текущим счетам в гривне и иностранной валюте для усиления монетарной трансмиссии.

Автор:
Светлана Манько