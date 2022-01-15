НБУ расширил условия для валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет возможности проведения сделок на платежном и финансовых рынках с 15 января 2022 года. В частности, Нацбанк разрешил осуществлять расчеты в иностранной валюте с инвестиционными фирмами.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, с 15 января Нацбанк разрешил производить расчеты в иностранной валюте на вторичном рынке облигаций внутренних госзаймов (ОВГЗ) с небанковскими учреждениями – инвестиционными фирмами. Ранее такие операции можно было совершать только с банками.

Отмечается, что соответствующий шаг позволит обеспечить равные условия для участников вторичного рынка ОВГЗ, усилить конкуренцию между ними, расширить возможности розничных инвесторов и будет способствовать повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг.

Также банки смогут зачислять получателям – физическим лицам в Украине поступившие из-за рубежа переводы в иностранной валюте с использованием корреспондентских счетов банков.

На сегодняшний день такие условия действовали только для трансграничных переводов через международные платежные системы.

Кроме того, банки смогут не зачислять на текущие счета граждан иностранную валюту, приобретенную ими на указанные цели, а сразу осуществлять дальнейший перевод этой валюты с транзитного счета банка.

В НБУ отметили, что такая норма упростит процедуру перевода незначительных сумм за границу для оплаты продукции, работ и услуг для потребления.

Напомним, ранее Нацбанк Украины установил тарифы на услуги системы BankID, они начнут действовать с 1 февраля 2022 года.