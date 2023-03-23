Укрексімбанк – лідер за строковістю коштів приватних клієнтів

Незважаючи на потрясіння минулого року, банківська система України встояла, зберегла високу ліквідність та довіру клієнтів. За підрахунками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сума заощаджень громадян у банках перевищила 1 трильйон гривень. Навіть з урахуванням переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів через зростання курсу фіксується реальне збільшення залишків коштів (+150 млрд грн). Втім, надходження коштів до банківської системи нерівномірні. Під час усіх кризових ситуацій клієнти прагнуть тримати кошти на карткових рахунках, і війна, звичайно ж, не виключення. За даними НБУ, частка строкових коштів населення в усіх валютах знизилася із 43% перед війною до 35% на початок березня 2023 р.

Найбільші обсяги коштів фізичних осіб, природно, зосереджено у системних фінустановах. Це державні банки, представники іноземних банківських груп, при чому за результатами дослідження GFK 2022 H2, між державними та іноземними банками вкладники частіше обирають державні та приватні українські банки.

За часткою строкових коштів у загальному портфелі приватних клієнтів Укрексімбанк має найкращий показник серед перших одинадцяти банків Майже 70% всіх коштів фізичних осіб на його рахунках становлять саме строкові депозити Іноземні банки у своєму портфелі мають лише 17% строкових коштів. Банківська система протягом року відчувала плинність зі строкових рахунків у національній валюті, натомість Укрексімбанк зміг не тільки компенсувати перші воєнні відтоки, а й надалі забезпечити органічне зростання як за обсягами, так і за часткою депозитів у портфелі. На користь цього зіграла налаштованість всіх процесів на задоволення вимог клієнтів під час воєнного стану – готовність оперативно як видавати, так і приймати кошти під час великого переміщення українців, продуктовий ряд, клієнтоорієнтована тарифна політика, гнучкий сервіс та, звичайно ж, статус стратегічного для держави банку.

Що важливо для вкладника

Яким банкам вкладник довіряв гроші у 2022 році. За результатами дослідження GFK (2022, H2) основними драйверами вибору банку для відкриття депозитів окрім відсоткової ставки (51%) є також надійність та стабільність банку (17%) та гарантія повернення вкладу (4%). Дохідність депозитів може суттєво відрізнятися навіть серед ТОП-банків. Оскільки під час воєнного стану Фонд гарантування вкладів забезпечує 100% покриття повної суми вкладів для всіх банків, фактор гарантії повернення мав би збільшити міграцію вкладників до невеликих фінустанов, які традиційно пропонують високі «акційні» ставки. Проте банківська статистика свідчить, що окрім найбільших банків з широкою мережею відділень, через які проходять великі обсяги бюджетних виплат, лояльність українців зберегли визнані протягом багатьох років банки-лідери.

Укрексімбанк завжди мав сильні позиції за показниками надійності й стабільності. Незважаючи на досить компактну мережу відділень, банк займає 4-ту позицію у банківський системі за обсягами коштів фізичних осіб на депозитних рахунках.

Укрексімбанк працює на банківському ринку України більше 30 років, власником банку весь цей час була і залишається держава Україна, і залучені ресурси спрямовуються на підтримку національної економіки. За рік повномасштабної війни банк не тільки не припинив фінансування, а й збільшив його обсяги та надав українським підприємствам мільярди гривень нових кредитів.

Диджиталізація нівелює фактор розгалуженості мережі. Довгий час банки показували тим вищі обсяги залучення депозитів фізичних осіб, чим розгалуженішою була їх мережа відділень. Однак, з тим як більше банківських послуг стає доступними онлайн, цінність фактору мережі поступово нівелюється. Минулого року в Укрексімбанку було запроваджено можливість відкриття та пролонгації депозитів у мобільному застосунку. Разом з додатковим бонусом до ставки це робить умови вкладів привабливішими для клієнтів, а фактор доступності відділення банку поблизу – неважливим. В січні вже майже половина за кількістю та близько третини за обсягом нових вкладів були оформлені через мобільний застосунок, а в лютому їх обсяг перевищив перший мільярд гривень.

Депозитні продукти. Нові депозитні продукти, які враховують потреби і болі вкладника у воєнний час, є важливим інструментом збереження поточних і залучення нових вкладників для банків. Користуючись новим інструментом НБУ для захисту заощаджень від курсових ризиків, Укрексімбанк запровадив депозит з купівлею доларів США за курсом НБУ і обов’язковим продажем валюти після закінчення строку вкладу. В інших банках за такими вкладами встановлюється символічна ставка, проте в Укрексімбанку вона значно вища і становить 0,25% річних. При мінімальній сумі вкладу у 5 тис. дол. США, фактичний середній чек за цими операціями становить понад 30 тисяч доларів.

Також незмінною популярністю користується послуга купівлі валюти за вигідним курсом на міжбанківському ринку (МВРУ) для розміщення на депозит від трьох місяців. Значна частина цих вкладників – нові клієнти Укрексімбанку. Знову ж таки, якщо обсяги валютообмінних операцій на МВРУ загалом на ринку за рік скоротились майже на третину, то в Укрексімбанку вони збільшились на 25%.

Тому вкладникам сьогодні варто не чекати змін, а використовувати наявні можливості отримати максимальний дохід. Комбінуючи різні інструменти, банк може допомогти клієнту сформувати такий кошик заощаджень, який дозволить почуватися впевнено у питаннях власних фінансів, а не просипатися щоранку з думкою про те, чи не змінився курс та куди рухаються ставки.