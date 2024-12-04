Як мобільний застосунок Alliance виводить банк на новий рівень — інтерв'ю з заступником голови Правління Alliance bank, Сергієм Бочаровим

Запуск мобільного застосунку є важливим етапом трансформації банку. Нещодавно Alliance bank запустив свій універсальний банківський застосунок, в якому одночасно можуть вести рахунки фізичні особи, ФОПи та юрособи. Ця новинка активно набирає популярності завдяки своїй зручності та вигідним продуктовим пропозиціям. Про особливості нового застосунку та його роль у розвитку банку розповів Сергій Бочаров, заступник голови Правління Alliance bank та керівник проєкту мобільного банкінгу Alliance.

— Сергію, як би ви описали шлях створення та запуску мобільного застосунку Alliance?

Запуск Alliance став важливим кроком до цифрової трансформації банку, адже тепер клієнти отримують доступ до ключових послуг за кілька кліків у застосунку. Ми створили універсальний застосунок, який одночасно підходить для фізичних осіб, юридичних осіб та ФОПів. Це робить його зручним для всіх категорій клієнтів, адже в ньому можна керувати особистими та бізнес-фінансами. Нашим первинним задумом було створення клієнт-банкінгу для ФОПів та юридичних осіб. Alliance bank довгий час спеціалізувався на послугах для юридичних осіб та підприємців, глибоко розуміючи їхні потреби та виклики. Однак, у процесі роботи над проєктом у нас з’явилася ідея створити універсальний застосунок, який би поєднував можливості для бізнесу та особистих потреб. Адже у банку також є чимало конкурентних переваг і для фізичних осіб.

Тож ми об’єднали функціонал для всіх в одному зручному застосунку. Це було нелегко у виконанні, і на ринку вже були спроби створити універсальний додаток. Але через архітектурну складність реалізація таких проєктів викликала труднощі.

Цей шлях — від класичного банкінгу для бізнесу до зручного рішення для всіх категорій клієнтів — став для нас ключовим кроком до створення продукту, який не просто вирішує завдання, а пропонує абсолютно новий рівень взаємодії з банком.

— Коли ви тільки розпочинали, наскільки був сильним попит на створення такого рішення? Ви відштовхувались від ідеї чи від потреб ринку?

Безумовно, попит був помітним, але не менш важливою була й наша власна ідея. Ми чітко бачили запит ринку та розуміли, як запропонувати рішення, які були необхідні бізнес-клієнтам.

Інколи банки втрачають важливих бізнес-клієнтів через слабке обслуговування керівників бізнесу як фізичних осіб. Ми це бачили на власному досвіді, працюючи в різних банках, і навіть займались відновленням стосунків із тими клієнтами, хто пішов через такі проблеми.

Це був для нас інсайт: неможливо відокремити бізнес від його керівника, від людини, яка його створила. Цей інсайт і став ключовим аргументом для розробки єдиного застосунку з функціоналом і для бізнесу, і для фізосіб.

— Alliance одним із перших подбав про зручне дистанційне обслуговування юросіб. Які рішення ви вже запропонували для ЮО та які плануються?

Alliance bank багато років працював з бізнес-клієнтами, тому нам було дійсно важливо надати їм усі зручності мобільного банкінгу. Адже на ринку бракувало зручних рішень онлайн банкінгу саме для юридичних осіб. Деякі банки пропонували певні продукти, але найбільш проблемним було віддалене відкриття рахунків для юросіб.

Зараз у застосунку Alliance директор бізнесу (керівник юридичної особи) може відкрити рахунок дистанційно лише за кілька хвилин. Поки така можливість доступна лише керівникам, але в майбутньому ми плануємо розширити її і на бухгалтерів або довірених осіб. Для керівника ми одразу надаємо віртуальну картку, яку можна перевипустити у пластикову. Вся процедура відкриття займає лише 5-7 хвилин.

Другий ключовий момент — перший рік обслуговування бізнес-рахунку абсолютно безкоштовний, щоб клієнти мали змогу повноцінно оцінити всі переваги нашого продукту. І, безумовно, вигідні тарифи: для юридичних осіб платежі до 1 000 грн проводяться безкоштовно, а для сум від 1 000 до 100 000 грн комісія складає лише 5 грн. Ще одна перевага — платежі обробляються автоматично в режимі 24/7, незалежно від робочих годин банку, і немає підвищених тарифів за післяопераційний час, як у деяких інших банках.

Щодо планів, ми працюємо над веб-версією для великих юросіб, де бухгалтери можуть проводити велику кількість операцій за день. Це дозволить максимально ефективно керувати фінансами великих компаній.

Також важливим нововведенням стане матриця повноважень — функціонал, який дозволить керівникам делегувати права на управління рахунками іншим особам, наприклад бухгалтерам чи іншим довіреним співробітникам. Усі процеси делегування можна буде виконати в застосунку за кілька хвилин, без потреби візиту до відділення або складних бюрократичних процедур. Це особливо зручно для підприємств, де часто делегують фінансові операції.

— А як застосунок допомагає банку виходити на новий рівень обслуговування фізичних осіб?

Ми розуміємо, що для фізичних осіб найважливішими є зручність, вигода та швидкість. Саме тому наш застосунок створено з метою забезпечити комфортний користувацький досвід і вигідне продуктове наповнення.

Наприклад, всі наші продукти можна відкрити швидко та дистанційно. Ми також пропонуємо унікальні тарифи, серед яких є 30% кешбек на перші 30 днів або до накопичення 500 грн. Це реальний кешбек, який ви можете отримати одразу після покупок і вивести того ж дня. Після завершення дії акційного кешбеку, ви отримуєте постійний кешбек 1% на всі покупки, його можна накопичувати без обмежень.

Наша картка вигідна як для щоденних покупок, так для переказів. Нещодавно ми підвищили її кредитний ліміт до 300 тис грн. Ми пропонуємо найдовший на ринку грейс-період на покупки до 92 днів, а також вигідний пільговий період на перекази та зняття готівки — до 62 днів.

Ми також хотіли, щоб наш застосунок був не тільки функціональним, але й персоналізованим. Тому ми подбали про можливість кастомізувати його під себе: обирати різні віджети для карток та змінювати назви карток для зручності. Також у застосунку є цікавий елемент після реєстрації: клієнт проходить віддалену ідентифікацію за допомогою технології "Liveness" — роблячи селфі для верифікації. І після цього наша система штучного інтелекту створює унікальну аватарку у фірмовому стилі.

— Ви зазначили штучний інтелект — розкажіть детальніше, як він інтегрований у застосунок Alliance і як це впливає на якість сервісів?

Ми приділяємо багато уваги автоматизації процесів, використовуючи алгоритми штучного інтелекту. Одне з головних застосувань ШІ — це прийняття рішень щодо кредитування. Наприклад, при оформленні кредитів для бізнесу рішення приймається всього за кілька хвилин, що суттєво пришвидшує процес. Щодо кредитних карток і лімітів для фізичних осіб — тут також використовується ШІ, і це вже стало стандартом на ринку.

У внутрішніх процесах банку ми активно використовуємо ШІ для скорочення паперової роботи та мінімізації людського втручання. Наприклад, під час онбордингу клієнта ШІ оцінює ризик-профіль і визначає, чи потрібно проводити додатковий фінансовий моніторинг. Автоматичний аналіз профілю клієнта одразу ж дає нам інформацію про те, що клієнт безпечний, його можна заводити в застосунок і надавати йому весь функціонал.

Ми активно використовуємо ШІ для запобігання шахрайським діям і підтримки безпеки банківських операцій. В той же час, це дуже об'єктивний аналіз, тому зазвичай все проходить без проблем: клієнт зареєстрований за пару хвилин у застосунку і має доступ для всього функціоналу.

— Сергію, як би ви підсумували вплив застосунку Alliance на трансформацію банку та покращення взаємодії з клієнтами?

Мобільний застосунок Alliance відкрив новий етап розвитку для банку. Це був початок нашого курсу на впровадження нових технологій. Безумовно, це суттєво змінює нашу роботу та спрощує обслуговування клієнтів. Зараз ми тримаємо максимальний фокус на діджиталізацію, відходячи від старої системи, яка вимагала багато ручних процесів і часу.

Застосунок Alliance дозволяє користуватись практично всіма банківськими сервісами без зайвих кроків, адже відкриття будь-якого продукту — це кілька кліків у мобільному та швидка верифікація. Цей новий етап розвитку банку допомагає значно розширити можливості для фізичних осіб і бізнесу та зробити їх ще зручнішими.

Встановити застосунок Alliance та оцінити його функціонал можна за посиланнями: App Store або Google Play. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються в Telegram-каналі Alliance, на сайті та офіційних сторінках банку в соціальних мережах.