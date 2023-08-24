100 млн грн від COSMOLOT для розробників БПЛА з платформи Brave Inventors

Українська компанія COSMOLOT стала потужним партнером розробників ударного БПЛА Punisher та задонатила з власного прибутку 100 млн грн на вироблення 50 дронів нового покоління

COSMOLOT почав опікуватись Punisher в рамках Brave Inventors з початку заснування платформи. І наразі це набуло потужних масштабів благодійної допомоги, підтримки українського винахідництва та суттєвого посилення фронту.

Комплекс модернізації PUNISHER GEN III B COSMO дозволяє виконувати завдання в складних умовах активного придушення сигналів GPS і телеметрії та планувати використання ударних дронів із ефективним застосуванням тактики рою — групової атаки цілі. Найважливішим компонентом потужності нових БПЛА є стійкість до впливу всіх існуючих ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим елементам зв’язку, які були створені українськими інженерами спеціально для модернізації COSMO, що дозволяє збільшити кількість завдань одного дрона.

COSMOLOT став першим комерційним брендом, який підтримав українських винахідників у довгостроковій перспективі допомоги фронту. Кейс компанії демонструє ефективність співпраці бізнесу з військовим винахідництвом у наближенні перемоги. А також спонукає українські компанії долучатися до платформи Brave Inventors, брати під патронат конкретний винахід, системно фінансово допомогати та розвивати українське винахідництво.

Платформа Brave Inventors стала єдиною централізованою платформою, де військові розробки залучають фінансування та об'єднуються усі зацікавлений у суттєвій допомозі фронту сторони. Більшість винаходів тестуються безпосередньо ЗСУ та розвиваються разом з експертами військової справи.

Понад 50 винахідників платформи Brave Inventors — це посилення ЗСУ на полі бою та розвитку оборонної галузі країни. Кожен з них має високий потенціал та кожен з них потребує фінансової підтримки.

Допомогти винахідникам донатом можна на сайті BRAVE INVENTORS

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