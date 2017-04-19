Абонплата за газ может снизить стоимость 1 Гкал тепла на 60 грн — НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала предварительные тарифы на центральное отопление и прогнозирует снижение ежемесячных счетов на 300-400 грн в случае, если удастся ввести абонплату на газ.

НКРЭКУ продолжает отстаивать необходимость т. н. абонплаты за газ: разделения платы за природный газ как товар и платы за его транспортировку и распределение. После критики о росте общего ежемесячного счета за газ комиссия отменила решение для проведения дополнительных консультаций.

НКРЭКУ рассчитала как абонплата за газ повлияет на счета за отопление, в которых больше 60% тарифа составляет цена на природный газ.

Первые расчеты провели для 11 поставщиков тепла: "Киевэнерго", "Харьковские тепловые сети", "Евро-реконструкция", "Винницагортеплоэнерго", "Житомиртеплокомунэнерго", "Хмельницьктеплокомунэнерго", "ГП Криворожская теплоцентраль", "Тернопольгортеплокомунэнерго", "Мелитопольские тепловые сети", "Бахмут-энергия", "Черновцытеплокомунэнерго".

Это примерные подсчеты: как изменится стоимость 1 Гкал тепла, если применить плату за распределение газа. В среднем тариф по указанных поставщиках тепла уменьшится примерно на 60 грн за 1 Гкал — это больше 5% действующего в этом отопительном сезоне тарифа на тепло.

По подсчетам НКРЭКУ, в среднем по Украине счет за отопление уменьшится:

• почти на 300 грн для семьи в однокомнатной квартире;

• почти на 400 грн для семьи в двухкомнатной квартире.

Поставщики, на которых НКРЭКУ просчитывала возможности снижения тарифа на отопление

Поставщик тепла Тариф на коммунальную услугу по отоплению, грн/Гкал с НДС Уменьшения тарифа На сколько уменьшится платеж за отопление в квартире в отопительный период, грн с НДС діючий розрахунковий грн/Гкал % 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная 4-комнатная "Киевэнерго" 1 417 1 360 -57,0 -4,0% -251 -365 -485 -656 "Харьковские тепловые сети" 1 243 1 151 -91,7 -7,4% -404 -587 -779 -1055 "Евро-Реконструкция" 1 183 1 136 -47,2 -4,0% -208 -302 -401 -542 "Винницягортеплоэнерго" 1 310 1 237 -73,0 -5,6% -321 -467 -621 -840 "Житомиртеплокомунэнерго" 1 233 1 181 -52,4 -4,2% -231 -336 -446 -603 "Хмельницьктеплокомунэнерго" 1 222 1 142 -79,6 -6,5% -350 -510 -677 -916 "Криворожская теплоцентраль" 1 398 1 341 -57,1 -4,1% -251 -365 -485 -657 "Тернопольгортеплокомуненерго" 1 249 1 183 -66,1 -5,3% -291 -423 -562 -760 "Мелитопольские тепловые сети" 1 233 1 158 -75,2 -6,1% -331 -481 -639 -864 "Бахмут-энергия" 1 278 1 215 -62,7 -4,9% -276 -401 -533 -720 "Черновцытеплокомунэнерго" 1 185 1 093 -92,1 -7,8% -405 -589 -783 -1059

Данные: НКРЭКУ

Напомним, с апреля 2017 года комиссия планировала разделить в платежках за природный газ плату за собственно газ как товар и его доставку (транспортировку и распределение). Планировалось, что это будет технический процесс и на конечный счет не повлияет.

Однако подсчеты установили, что абонплата отличается в зависимости от региона, типоразмера счетчика и уровня потребления.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предлагал правительству отрегулировать цену на природный газ, чтобы не менялся общий счет потребителя. После критики от политиков, премьер-министра и президента, НКРЭКУ отложила введение абонплаты за газ до проведения более детальных консультаций с правительством и общественностью.

Также после обнародования текста меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), оказалось, что украинское правительство пообещало не только ввести абонплату за газ, но и абонплату за отопление.