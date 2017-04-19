Абонплата за газ может снизить стоимость 1 Гкал тепла на 60 грн — НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала предварительные тарифы на центральное отопление и прогнозирует снижение ежемесячных счетов на 300-400 грн в случае, если удастся ввести абонплату на газ.
НКРЭКУ продолжает отстаивать необходимость т. н. абонплаты за газ: разделения платы за природный газ как товар и платы за его транспортировку и распределение. После критики о росте общего ежемесячного счета за газ комиссия отменила решение для проведения дополнительных консультаций.
НКРЭКУ рассчитала как абонплата за газ повлияет на счета за отопление, в которых больше 60% тарифа составляет цена на природный газ.
Первые расчеты провели для 11 поставщиков тепла: "Киевэнерго", "Харьковские тепловые сети", "Евро-реконструкция", "Винницагортеплоэнерго", "Житомиртеплокомунэнерго", "Хмельницьктеплокомунэнерго", "ГП Криворожская теплоцентраль", "Тернопольгортеплокомунэнерго", "Мелитопольские тепловые сети", "Бахмут-энергия", "Черновцытеплокомунэнерго".
Это примерные подсчеты: как изменится стоимость 1 Гкал тепла, если применить плату за распределение газа. В среднем тариф по указанных поставщиках тепла уменьшится примерно на 60 грн за 1 Гкал — это больше 5% действующего в этом отопительном сезоне тарифа на тепло.
По подсчетам НКРЭКУ, в среднем по Украине счет за отопление уменьшится:
• почти на 300 грн для семьи в однокомнатной квартире;
• почти на 400 грн для семьи в двухкомнатной квартире.
Поставщики, на которых НКРЭКУ просчитывала возможности снижения тарифа на отопление
|
Поставщик тепла
|
Тариф на коммунальную услугу по отоплению, грн/Гкал с НДС
|
Уменьшения тарифа
|
На сколько уменьшится платеж за отопление в квартире в отопительный период, грн с НДС
|
діючий
|
розрахунковий
|
грн/Гкал
|
%
|
1-комнатная
|
2-комнатная
|
3-комнатная
|
4-комнатная
|
"Киевэнерго"
|
1 417
|
1 360
|
-57,0
|
-4,0%
|
-251
|
-365
|
-485
|
-656
|
"Харьковские тепловые сети"
|
1 243
|
1 151
|
-91,7
|
-7,4%
|
-404
|
-587
|
-779
|
-1055
|
"Евро-Реконструкция"
|
1 183
|
1 136
|
-47,2
|
-4,0%
|
-208
|
-302
|
-401
|
-542
|
"Винницягортеплоэнерго"
|
1 310
|
1 237
|
-73,0
|
-5,6%
|
-321
|
-467
|
-621
|
-840
|
"Житомиртеплокомунэнерго"
|
1 233
|
1 181
|
-52,4
|
-4,2%
|
-231
|
-336
|
-446
|
-603
|
"Хмельницьктеплокомунэнерго"
|
1 222
|
1 142
|
-79,6
|
-6,5%
|
-350
|
-510
|
-677
|
-916
|
"Криворожская теплоцентраль"
|
1 398
|
1 341
|
-57,1
|
-4,1%
|
-251
|
-365
|
-485
|
-657
|
"Тернопольгортеплокомуненерго"
|
1 249
|
1 183
|
-66,1
|
-5,3%
|
-291
|
-423
|
-562
|
-760
|
"Мелитопольские тепловые сети"
|
1 233
|
1 158
|
-75,2
|
-6,1%
|
-331
|
-481
|
-639
|
-864
|
"Бахмут-энергия"
|
1 278
|
1 215
|
-62,7
|
-4,9%
|
-276
|
-401
|
-533
|
-720
|
"Черновцытеплокомунэнерго"
|
1 185
|
1 093
|
-92,1
|
-7,8%
|
-405
|
-589
|
-783
|
-1059
Данные: НКРЭКУ
Напомним, с апреля 2017 года комиссия планировала разделить в платежках за природный газ плату за собственно газ как товар и его доставку (транспортировку и распределение). Планировалось, что это будет технический процесс и на конечный счет не повлияет.
Однако подсчеты установили, что абонплата отличается в зависимости от региона, типоразмера счетчика и уровня потребления.
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предлагал правительству отрегулировать цену на природный газ, чтобы не менялся общий счет потребителя. После критики от политиков, премьер-министра и президента, НКРЭКУ отложила введение абонплаты за газ до проведения более детальных консультаций с правительством и общественностью.
Также после обнародования текста меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), оказалось, что украинское правительство пообещало не только ввести абонплату за газ, но и абонплату за отопление.