Абонплата за газ может снизить стоимость 1 Гкал тепла на 60 грн — НКРЭКУ

19 апреля 2017, 15:32
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Украинцам могут снизить платежки за отопление в среднем на 300-400 грн в месяц

Абонплата за газ может снизить стоимость 1 Гкал тепла на 60 грн — НКРЭКУ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала предварительные тарифы на центральное отопление и прогнозирует снижение ежемесячных счетов на 300-400 грн в случае, если удастся ввести абонплату на газ.

НКРЭКУ продолжает отстаивать необходимость т. н. абонплаты за газ: разделения платы за природный газ как товар и платы за его транспортировку и распределение. После критики о росте общего ежемесячного счета за газ комиссия отменила решение для проведения дополнительных консультаций.

НКРЭКУ рассчитала как абонплата за газ повлияет на счета за отопление, в которых больше 60% тарифа составляет цена на природный газ.

Первые расчеты провели для 11 поставщиков тепла: "Киевэнерго", "Харьковские тепловые сети", "Евро-реконструкция", "Винницагортеплоэнерго", "Житомиртеплокомунэнерго", "Хмельницьктеплокомунэнерго", "ГП Криворожская теплоцентраль", "Тернопольгортеплокомунэнерго", "Мелитопольские тепловые сети", "Бахмут-энергия", "Черновцытеплокомунэнерго".

Это примерные подсчеты: как изменится стоимость 1 Гкал тепла, если применить плату за распределение газа. В среднем тариф по указанных поставщиках тепла уменьшится примерно на 60 грн за 1 Гкал — это больше 5% действующего в этом отопительном сезоне тарифа на тепло.

По подсчетам НКРЭКУ, в среднем по Украине счет за отопление уменьшится:

• почти на 300 грн для семьи в однокомнатной квартире;

• почти на 400 грн для семьи в двухкомнатной квартире.

Поставщики, на которых НКРЭКУ просчитывала возможности снижения тарифа на отопление

Поставщик тепла

Тариф на коммунальную услугу по отоплению, грн/Гкал с НДС

Уменьшения тарифа

На сколько уменьшится платеж за отопление в квартире в отопительный период, грн с НДС

діючий

розрахунковий

грн/Гкал

%

1-комнатная

2-комнатная

3-комнатная

4-комнатная

"Киевэнерго"

1 417

1 360

-57,0

-4,0%

-251

-365

-485

-656

"Харьковские тепловые сети"

1 243

1 151

-91,7

-7,4%

-404

-587

-779

-1055

"Евро-Реконструкция"

1 183

1 136

-47,2

-4,0%

-208

-302

-401

-542

"Винницягортеплоэнерго"

1 310

1 237

-73,0

-5,6%

-321

-467

-621

-840

"Житомиртеплокомунэнерго"

1 233

1 181

-52,4

-4,2%

-231

-336

-446

-603

"Хмельницьктеплокомунэнерго"

1 222

1 142

-79,6

-6,5%

-350

-510

-677

-916

"Криворожская теплоцентраль"

1 398

1 341

-57,1

-4,1%

-251

-365

-485

-657

"Тернопольгортеплокомуненерго"

1 249

1 183

-66,1

-5,3%

-291

-423

-562

-760

"Мелитопольские тепловые сети"

1 233

1 158

-75,2

-6,1%

-331

-481

-639

-864

"Бахмут-энергия"

1 278

1 215

-62,7

-4,9%

-276

-401

-533

-720

"Черновцытеплокомунэнерго"

1 185

1 093

-92,1

-7,8%

-405

-589

-783

-1059

Данные: НКРЭКУ

Напомним, с апреля 2017 года комиссия планировала разделить в платежках за природный газ плату за собственно газ как товар и его доставку (транспортировку и распределение). Планировалось, что это будет технический процесс и на конечный счет не повлияет.

Однако подсчеты установили, что абонплата отличается в зависимости от региона, типоразмера счетчика и уровня потребления.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предлагал правительству отрегулировать цену на природный газ, чтобы не менялся общий счет потребителя. После критики от политиков, премьер-министра и президента, НКРЭКУ отложила введение абонплаты за газ до проведения более детальных консультаций с правительством и общественностью.

Также после обнародования текста меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), оказалось, что украинское правительство пообещало не только ввести абонплату за газ, но и абонплату за отопление.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: отопление , тарифы , цена на газ , газ

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Абонплата за газ может снизить стоимость 1 Гкал тепла на 60 грн — НКРЭКУ | Энергетика | Дело
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