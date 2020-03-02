IT и Телеком 10 минут назад

Алексей Кавылин: Платформа "Академія.ONLINE" позволит получить современные знания

В настоящее время программы проекта охватывают 5 направлений

Алексей Кавылин: Платформа "Академія.ONLINE" позволит получить современные знания Алексей Кавылин: Платформа "Академія.ONLINE" позволит получить современные знания
Алексей Кавылин. Фото: kavylin.com/

В Украине запущена образовательная платформа "Академія.ONLINE", которую для развития молодежи инициировал Алексей Кавылин, ставший руководителем проекта.

Об этом говорится в сообщении на его сайте и в предоставленных редакции материалах.

"Я всецело поддерживаю новые формы знаний: спич-практикумы, тренинги. "Академія.ONLINE" — это логичный шаг в развитие моих инициатив. Цель проекта предоставить молодым украинцам актуальные знания для их применения на практике здесь и сейчас", — сказал он.

Кратко и по делу в Telegram

Алексей Кавылин обращает внимание, что курсы Академии основаны на актуальном мировом образовательном опыте.

"Глобальные аналитические структуры периодически обнародуют перечень необходимых знаний и умений, которые нужны современному человеку. Мы анализировали такие данные, но также учитываем свой личный профессиональный опыт", — рассказывает создатель "Академія.ONLINE".

Читайте также:
"Рынок уже разогревается, но конкуренции еще нет", — интервью с основателем EnglishDom

В настоящее время программы проекта охватывают 5 направлений.

"Цифровая грамотность" — учит слушателя курса эффективно использовать современные средства связи, анализировать и работать с информацией online.

Курс по "Медиаграмотности" поможет фильтровать новостные сообщения, распознавать Fake News.

"Финансовая грамотность и предприимчивость" — набор, знаний, позволяющий адаптировать человека к экономическим реалиям.

"Ряд исследований подтверждает — чем раньше ребенок начинает принимать участие в современных финансовых отношениях, тем легче ему в будущем адаптироваться к реалиям финансовой жизни, которые продолжают меняться", — говорит Алексей Кавылин.

Читайте также:
Удержать кадры: зачем крупные компании внедряют корпоративные институты

Также среди образовательных направлений доступны курсы "Креативность и творческие способности" (учит эффективно решать любые творческие бизнес-задачи) и "Партнерство". Данный модуль направлен на синергию усилий между людьми для достижения лучшего результата в любых проектах.

"Сегодня недостаточно быть только амбициозным. Важно также находить заинтересованных партнеров и вместе достигать ощутимых результатов", — отмечается в информационных материалах Академии.

Также инициатор "Академія.ONLINE" подчеркивает, что оффлайн образование остается актуальным, поскольку на основе бизнес-школ и узкоспециализированных курсов исторически наработана качественная система предоставления знаний.

Напомним, Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запускает онлайн-платформу для обучения граждан Украины цифровым навыкам.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 61,5 млрд грн — Госстат
Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 61,5 млрд грн — Госстат
Украинский ритейл пока не слишком опасается коронавируса
Украинский ритейл пока не слишком опасается коронавируса
Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок
Украина более чем на четверть нарастила экспорт свежих яблок
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Экс-комбат "Айдара" Мельничук задержан в Греции по запросу РФ

  2. В ВСУ на срочную службу будут призывать офицеров запаса

  3. "Открытое небо" между Украиной и Италией под вопросом — СМИ

  4. В Киевской области горел отель (ВИДЕО)

  5. Частяков втянул "Белавтодор" в блокирование дорожного строительства в Украине — СМИ

Загрузка...