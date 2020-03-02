Алексей Кавылин: Платформа "Академія.ONLINE" позволит получить современные знания

В Украине запущена образовательная платформа "Академія.ONLINE", которую для развития молодежи инициировал Алексей Кавылин, ставший руководителем проекта.

Об этом говорится в сообщении на его сайте и в предоставленных редакции материалах.

"Я всецело поддерживаю новые формы знаний: спич-практикумы, тренинги. "Академія.ONLINE" — это логичный шаг в развитие моих инициатив. Цель проекта предоставить молодым украинцам актуальные знания для их применения на практике здесь и сейчас", — сказал он.

Алексей Кавылин обращает внимание, что курсы Академии основаны на актуальном мировом образовательном опыте.

"Глобальные аналитические структуры периодически обнародуют перечень необходимых знаний и умений, которые нужны современному человеку. Мы анализировали такие данные, но также учитываем свой личный профессиональный опыт", — рассказывает создатель "Академія.ONLINE".

В настоящее время программы проекта охватывают 5 направлений.

"Цифровая грамотность" — учит слушателя курса эффективно использовать современные средства связи, анализировать и работать с информацией online.

Курс по "Медиаграмотности" поможет фильтровать новостные сообщения, распознавать Fake News.

"Финансовая грамотность и предприимчивость" — набор, знаний, позволяющий адаптировать человека к экономическим реалиям.

"Ряд исследований подтверждает — чем раньше ребенок начинает принимать участие в современных финансовых отношениях, тем легче ему в будущем адаптироваться к реалиям финансовой жизни, которые продолжают меняться", — говорит Алексей Кавылин.

Также среди образовательных направлений доступны курсы "Креативность и творческие способности" (учит эффективно решать любые творческие бизнес-задачи) и "Партнерство". Данный модуль направлен на синергию усилий между людьми для достижения лучшего результата в любых проектах.

"Сегодня недостаточно быть только амбициозным. Важно также находить заинтересованных партнеров и вместе достигать ощутимых результатов", — отмечается в информационных материалах Академии.

Также инициатор "Академія.ONLINE" подчеркивает, что оффлайн образование остается актуальным, поскольку на основе бизнес-школ и узкоспециализированных курсов исторически наработана качественная система предоставления знаний.

Напомним, Министерство цифровой трансформации (Минцифры) запускает онлайн-платформу для обучения граждан Украины цифровым навыкам.