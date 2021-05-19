Amazon договаривается о покупке голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд

Американский онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о приобретении голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за $9 млрд.

Это позволит значительно усилить стриминговый сервис компании, сообщает BBC.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечается, в случае, если сделка состоится, стриминговый сервис Amazon Prime сможет расширить свой контент большим количеством культовых фильмов MGM Studios. Ленты студии охватывают времена с "классического" Голливуда начала 20 века до современности.

В частности, к крупнейшим фильмам студии можно отнести "Волшебник страны Оз" Виктора Флеминга и "Космическую Одиссею 2001 года" Стэнли Кубрика.

Указано, что с недавних пор студия также занималась франшизой кино о Джеймсе Бонде, а также выпустила сериал "Рассказ служанки" (2017).

Известно, что MGM Holdings, материнская компания MGM Studios, искала пути продажи студии с 2020 года.

Эта американская голливудская студия считается одном из старейших киностудий, поскольку работает с 1924 года.

Напомним, американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T и компания Discovery 17 мая объявили о сделке, в соответствии с которой WarnerMedia AT&T будет выделена и объединена с Discovery в новую автономную медиа-компанию.