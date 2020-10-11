IT и Телеком 50 минут назад

Американцы купили украинскую IT-компанию за "$5-8 млн"

Оборот американской компании Cprime — 2,6 млрд евро

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская компания Cprime приобрела украинскую IT-компанию Archer Software.

О сделке сообщается на сайте украинских программистов.

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При этом сумма сделки не разглашается, но, как пишет издание Ain, "по оценкам экспертов, 100% компании могли оценить в $5-8 млн".

Известно, что Cprime — это американская компания, которая с 2014 года входит в группу, занимающуюся IT-разработкой, сетевыми технологиями и IT-консультациями.

Как отмечается, совокупный штат компании из США — 37 200 сотрудников, оборот — 2,6 млрд евро.

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Ранее сообщалось, что пан-европейская биржа Euronext ENX.PA договорилась о покупке за 4,3 млрд евро ($5,09 млрд) итальянской фондовой биржи Borsa Italianа в Милане, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже LSE.L

Напомним, 2 октября Кабинет министров Украины в лице Министерства цифровой трансформации (Минцифры) подписал Меморандум о сотрудничестве с корпорацией Microsoft.

Согласно условиям документа, компания инвестирует в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн, причем эта сумма может пересматриваться. Кроме того, деньги также пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины.

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