Американская ViaSat покупает британского оператора спутниковой связи за $7,3 млрд

Американская коммуникационная компания ViaSat Inc. купит британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд.

Как говорится в сообщении ViaSat, сделка будет проведена за счет денежных средств в размере $850 млн, а также за счет 46,4 млн акций компании, оцененных примерно в $3,1 млрд.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, ViaSat привлечет $3,4 млрд в счет долга, передает "Интерфакс-Украина".

Соглашение приведет к значительному расширению услуг компании, которые пополнятся новыми возможностями в мобильном и других сегментах, отмечается в сообщении.

"Объединенная компания намерена интегрировать спектральные, спутниковые и наземные активы в глобальную спутниковую и наземную сеть с высокой пропускной способностью, которая сможет предоставлять услуги высочайшего качества в коммерческом и государственном секторах", — сообщили в компании.

С начала текущего года их стоимость акций ViaSat выросла на 105,2%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 25,1%.

Напомним, украинскую компанию, разрабатывающую популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, выкупила американская компания VistaPrint.

Сумма сделки составила $85 млн — это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.