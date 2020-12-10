АМКУ одобрил покупку Nemiroff Немировского спиртзавода

Антимонопольный комитет 10 декабря предоставил ООО "ЛВН Лимитед" (группа Nemiroff) разрешение на покупку активов Немировского места ведения деятельности и хранения спирта (Винницкая область). Как отмечается в сообщении комитета, это первое разрешение на концентрацию в рамках приватизации объектов госпредприятия "Укрспирт".

При этом АМКУ сообщает, что покупная цена спиртзавода, не работающего с 2015 года, составила 66,1 млн грн. Комитет также удостоверился в том, что такие деньги у покупателя есть.

На производственных мощностях объекта планируется производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.

Прогнозируется, что после модернизации активов их использование обеспечит компании долю на рынке спирта в размере около 4%.

"Поскольку концентрация направлена ​​на отмену государственной монополии на производство и оптовую реализацию этилового спирта, а заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, комитет принял решение о предоставлении соответствующего разрешения", — сказано в сообщении.

Напомним, покупка Немировского спиртзавода 15 октября стала первой сделкой в рамках приватизации объектов спиртовой отрасли. В то же время цена покупки этого предприятия тогда значилась в сумме 55,08 млн грн. При этом кроме "ЛВН Лимитед", никто заявку на покупку завода не подавал, потому победителем торгов она стала автоматически.

На сегодня Фонд государственного имущества реализовал на аукционах уже тринадцать спиртзаводов, большинство из которых — в Винницкой, а также в западных областях Украины.