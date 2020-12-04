ФГИ удалось выручить за очередной спиртзавод в Винницкой области больше обычного

Фонд государственного имущества на аукционе 4 декабря продал за 84 млн грн Мартыновское место ведения деятельности и хранения спирта (село Мартыновка Жмеринского района Винницкой области).

Как свидетельствуют данные на сайте "ПроЗорро.Продажи", купило завод ООО "Укркерамресурс". В аукционе участвовало пять компаний. Стартовая цена объекта составляла 31,7 млн грн.

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Напомним, это уже тринадцатый успешный аукцион по приватизации активов госпредприятия "Укрспирт". Большинство предыдущих объектов было продано за 50-60 млн грн.

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Однако Мариловский спиртзавод в Тернопольской области 12 ноября удалось продать за 120 млн грн молдавскому производителю водки Zernoff.

Накануне же Лужанский спиртзавод в Черновицкой области продали, напротив, всего за 21 млн грн.

В самой Винницкой области ранее продали Немировский и Овечачский спиртзаводы. За них удалось получить "стандартные" 55 и 53 млн грн соответственно.