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АПК 1 час назад

ФГИ удалось выручить за очередной спиртзавод в Винницкой области больше обычного

Мартыновский спиртзавод стал тринадцатым приватизированным

Ворота Мартыновского спиртзавода. Фото: ФГИ Ворота Мартыновского спиртзавода. Фото: ФГИ
Ворота Мартыновского спиртзавода. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества на аукционе 4 декабря продал за 84 млн грн Мартыновское место ведения деятельности и хранения спирта (село Мартыновка Жмеринского района Винницкой области).

Как свидетельствуют данные на сайте "ПроЗорро.Продажи", купило завод ООО "Укркерамресурс". В аукционе участвовало пять компаний. Стартовая цена объекта составляла 31,7 млн грн.

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Напомним, это уже тринадцатый успешный аукцион по приватизации активов госпредприятия "Укрспирт". Большинство предыдущих объектов было продано за 50-60 млн грн.

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Однако Мариловский спиртзавод в Тернопольской области 12 ноября удалось продать за 120 млн грн молдавскому производителю водки Zernoff.

Накануне же Лужанский спиртзавод в Черновицкой области продали, напротив, всего за 21 млн грн.

В самой Винницкой области ранее продали Немировский и Овечачский спиртзаводы. За них удалось получить "стандартные" 55 и 53 млн грн соответственно.

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