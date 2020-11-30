ФГИ продал еще два спиртзавода на западе Украины

Фонд государственного имущества продал на аукционе 30 ноября Хоростковское место ведения деятельности и хранения спирта (Хоростков, Тернопольская область) за 55 млн грн.

Как свидетельствуют данные на сайте "ProZorrо.Продажи", предприятие купило ООО "Вест Вэй". Всего в торгах участвовало четыре компании. Стартовая цена составляла 31,37 млн грн.

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В свою очередь, за 21 млн грн продан Лужанский спиртзавод (поселок Лужаны Кицманского района Черновицкой области). Его купило ООО "Агро Бизнес ВИП".

В аукционе участвовало три компании. Начальная цена составляла 8,66 млн грн. В октябре его выставляли за вдвое большую цену, однако аукцион не состоялся.

Таким образом, прошло уже десять успешных аукционов по приватизации объектов госпредприятия "Укрспирт".

Ранее было продано по рекордной цене в 120 млн грн другое предприятие данной отрасли в Тернопольской области — Мариловское. Его приобрел молдавский производитель водки Zernoff. А вот спиртзавод в поселке Козлов продали вдвое дешевле — 59 млн грн.