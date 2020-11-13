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АПК 30 минут назад

ФГИ продал очередной западноукраинский спиртзавод, выручив 59 млн грн

ФГИ продал второе предприятие "Укрспирта" в Тернопольской области

Козловское предприятие по производству спирта. Фото: ФГИ Козловское предприятие по производству спирта. Фото: ФГИ
Козловское предприятие по производству спирта. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества на аукционе 13 ноября продал Козловское место ведения деятельности и хранения спирта (поселок Козлов, Тернопольская область) за 59 млн грн. Как свидетельствуют данные на сайте "ProZorrо.Продажи", предприятие купило ООО "Бизнес-Инициативы" (Киев).

Стартовая цена объекта составляла 37,57 млн грн. В торгах участвовали всего две компании.

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По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Бизнес-Инициативы" является Татьяна Максимова. Компания занимается консультированием по вопросам информатизации.

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Это уже восьмой приватизированный украинский спиртзавод. Накануне было продано по рекордной цене в 120 млн грн другое предприятие данной отрасли в Тернопольской области — Мариловское. Его приобрел молдавский производитель водки Zernoff.

Первым же продали 15 октября Немировский спиртзавод за 55 млн грн, а 20 октября с молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн. 22 октября за 53 млн грн был продан Овечачский спиртзавод в Винницкой области, а 28 октября за 50 млн грн продали Лопатинский спиртзавод во Львовской области.

В то же время к аукциону по Бершадскому спиртзаводу проявила интерес лишь одна компания, купившая в итоге предприятие по стартовой цене в 19,8 млн грн. Суходольское же МПД во Львовской области продали 30 октября за 60,3 млн грн.

Отметим, что всего на приватизационные аукционы, проводящиеся в рамках демонополизации рынка спирта, было выставлено 10 объектов.

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