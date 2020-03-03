Аналитики прогнозируют рекордное мировое производство пшеницы в 2020-2021 году

Мировое производство пшеницы в 2020–2021 году будет на рекордно высоком уровне — 769 млн тонн по сравнению с 763 млн тонн в 2019–2020 году, что в значительной степени отражает изменения прогноза для Индии.

Об этом следует из прогноза Международного совета по зерну (IGC), сообщает IDK.ru.

Как отмечается, Индия — второй по величине производитель пшеницы в мире, недавно опубликовала свой прогноз производства зерна на июль 2019 года — июнь 2020 года, в котором она оценила производство пшеницы в рекордные 106,21 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.

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"Предварительные прогнозы спроса и предложения пшеницы в 2020–21 году указывают на рекордный рост производства и дальнейшее наращивание запасов, но при этом рост запасов снова будет сконцентрирован в Китае и Индии", — отмечают в совете.

Между тем, уборочная площадь кукурузы в мире в 2020-2021 году предположительно вырастет на 1%, в основном, из-за увеличения в США, добавляет IGC, не уточняя цифр.

Указано, что в недавнем отчете Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство кукурузы в стране на сентябрь 2020 года — август 2021 года на уровне 392 млн тонн, что на 13% больше, чем годом ранее, в то время как ожидается, что посевные площади увеличатся на 5% до 94 млн акров.

В свою очередь мировое производство сои, несмотря на перспективы обильного производства в Южной Америке, как прогнозируется, сократится на 5% в 2019-2020 году до 345 млн тонн из-за падения производства в США.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, площадь посевов сои в США, вероятно, сократится на 14,7% в 2019-2020 году до 76,1 млн акров, в то время как производство, вероятно, снизится на 19,6% до 96,84 млн тонн.

В то же время мировое потребление сои прогнозируется на новом максимуме в 2019-2020 году, годовой прирост в 2% до 360 млн тонн ниже тренда и отражает ожидания незначительного роста в Китае, говорится в сообщении совета.

Кроме того, совет ожидает, что уборочная площадь сои в мире вырастет на 4% в 2020-2021 году из-за ожидаемого увеличения в США.

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Мировая торговля соей в 2019-2020 году может увеличиться на 1 млн тонн до 153 млн тонн, в частности, на фоне более крупных поставок в Азию, сообщает IGC.

Напомним, в 2018 году украинские аграрии опередили металлургов и вышли в лидеры рынка по объемам экспорта готовой продукции АПК, обеспечив почти 40% всей валютной выручки Украины.

Ранее сообщалось, что Украина в январе — ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысяч тонн семян зерновых и 42 тысячи тонн семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн.