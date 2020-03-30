"АрселорМиттал Кривой Рог" сократил производство и отправил домой 25% сотрудников

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" сократила производство и отправила в отпуск либо на удаленную работу примерно 25% своих сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор этого предприятия Мауро Лонгобардо в интервью GMK Center.

По его словами, руководству компании пришлось осознанно ограничивать производство и работу цехов в условиях карантина по коронавирусу для снижения риска инфицирования среди работников.

"В данный момент полностью остановлена работа блюминга-1, двух мелкосортных станов (№1 и №3) первого сортопрокатного цеха, мелкосортного стана №5 второго сортопрокатного цеха, центральной электротехнической лаборатории и частично электроремонтного цеха", — рассказал гендиректор.

При этом он подчеркнул, что компания ArcelorMittal вынужденно снижает уровень производства на многих своих предприятиях по всему миру, но делает все возможное, чтобы предотвратить их полную остановку и сохранить персонал.

"В данный момент уже примерно 25% сотрудников находятся в отпусках либо работают в удаленном режиме, из дома. Хотя этот процент динамично меняется. При этом мы поддерживаем постоянную связь со специалистами основных функций, важных для работы предприятия", — добавил Лонгобардо.

Ранее сообщалось, что руководство компании "АрселорМиттал" серьезно обеспокоено возможным ужесточением ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 вплоть до введения чрезвычайного положения в Украине.