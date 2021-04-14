Бизнес 60 минут назад

BANDA разработала новое позиционирование FAVBET: компания меняет отношение к гэмблингу

В FAVBET заявили, что выступают за культуру беттинга (ставок на спортивные события) и ожидают положительные изменения в отношении общества к игровому бизнесу

BANDA разработала новое позиционирование FAVBET: компания меняет отношение к гэмблингу BANDA разработала новое позиционирование FAVBET: компания меняет отношение к гэмблингу

Компания FAVBET решила изменить отношение общества к индустрии азартных игр (гэмблингу), которая в Украине переживает системные изменения, связанные с легализацией игорного бизнеса. К работе привлекли креативное агентство Banda, совместная работа продолжалась полгода.

14 апреля креативные команды презентовали новое позиционирование FAVBET, в основе которого европейский подход — отношение к игре, как к развлечению, а не к способу заработка.

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Специалисты Banda вдохновлялись идеей, что FAVBET — это не просто гэмблинговая платформа, а компания, которая делает спорт зрелищным, а клиентский опыт от игры — уникальным. Именно эта идея отражена в стратегии, позиционировании и новом визуальном стиле. Продолжением ребрендинга станет новая информационная кампания с ключевым сообщением: "Будь внутри игры".

В основе рестайлинга — цвета, которые с компанией более 20 лет, но стали насыщенными и современными. Обновленный логотип более динамичный и гибкий. Креативная команда использовала два противоположных шрифта — такое визуальное решение символизирует противостояние, являющиеся основой спортивных соревнований, — объясняют в BANDA.

В FAVBET отмечают, что они — ответственная компания, выступающая за культуру беттинга (ставок на спортивные события) и ожидают положительные изменения в отношении общества к игровому бизнесу.

В начале апреля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию компании, владеющей популярным букмекерским брендом Favbet.

Favbet работает в нескольких странах и является партнером многих спортивных команд и соревнований. Начиная с сезона 2019/20, украинская Премьер-лига официально называется "Favbet Лига".

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