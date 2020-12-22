Деньги от легализации казино направят на финансирование медицины и культуры

Легализация игорного бизнеса принесет в государственный бюджет Украины 7,4 млрд грн. Об этом в рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

По словам министра, эти деньги будут направлены на поддержку культуры, здравоохранения, инфраструктурных проектов и развитие регионов.

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Марченко отметил, что доходная часть бюджета на 2021 год рассчитана на реальном макропрогнозе и подкреплена детальными расчетами.

"Это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году. Чуть ли не каждую статью доходов мы обсуждали с экспертами МВФ. Также были включении в расчеты поступления от легализации азартных игр. Это 7,4 млрд грн. Вопросам узаконивания игорного бизнеса я занимался в Минфине с 2016 года… Теперь должны сделать все для того, чтобы эти средства были и пошли на конкретные цели в рамках этой бюджетной программы", — рассказал Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что поступления в государственную казну от легализированного игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе. Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Также законом предусматривается регулирование "классических" лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме того, вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.