Бензин и кофе: сколько АЗС и кафе в 2017 году откроет WOG

Сегодня состоялась пресс-конференция топ-менеджмента группы компаний WOG. Генеральный директор Сергей Корецкий, директор по розничным продажам Денис Кудин, начальник управления общественного питания Максим Пятаков и директор по маркетингу Виталий Ткаченко подвели итоги 2016 года и озвучили планы на 2017-й.



Delo.UA выбрало наиболее интересные тезисы о развитии в 2017 году бизнес-группы, которая является лидером на украинском рынке светлых нефтепродуктов и розничных продаж кофе.

1. О трейдинге нефтепродуктами. Десятый год подряд группа остается крупнейшим импортером нефтепродуктов в Украину. В 2016 году ввезено около 1,8 млн тонн. Это позволило увеличить долю с 22% до 26%.

2. О развитии сети АЗК. Сейчас под флагами WOG работает около 480 автозаправочных комплексов (АЗК). Компания намерена до 2020 года расширить сеть до 550-600 АЗК. В планах на 2017 год открытие 10 новых комплексов обновленного формата — с расширенным меню WOG Cafe и WOG Market. Единственный вид топлива, продажи которого растут в целом в Украине — это газ (пропан-бутановая смесь — Delo.UA). Поэтому в планах на 2017 год довести количество газовых модулей на существующих АЗК до 400 с нынешних 240.

3. Об электромобилях. В 2017 году компания WOG увеличит количество зарядных модулей для электромобилей с 10 до 300. 30 устройств будут предназначены для скоростной подзарядки (supercharge). Отвечая на вопрос журналиста Delo.UA, Сергей Корецкий уточнил, что стандартные зарядные модули будут бесплатными, а скоростные — платными. Но стоимость будет "аргументированной" — на уровне покрытия себестоимости.

4. О нетопливном бизнесе. По итогам 2016 года WOG стал крупнейшим в Украине розничным продавцом кофе — продано почти 21,5 млн чашек. Компания намерена продолжить расширение сети WOG Cafe за пределами своих АЗК. В ближайшее время будут открыты кафе на территории аэропорта Киев (Жуляны) и нового автовокзала в Киеве.

5. Новое направление. На автовокзале Киева кроме кафе будет открыт первый экспериментальный WOG Market за пределами АЗК. Старт проекта стал возможным после создания логистического склада в Броварах (арендуется у партнеров — Delo.UA), где централизованно формируются партии для дальнейшей доставки в розничную сеть компании.

6. О сотрудничестве с "Укрзализныцей" и другими транспортными компаниями. Руководство WOG позитивно оценивает сотрудничество с УЗ по организации питания в скоростных поездах Интерсити+. За год количество ежедневно обслуживаемых клиентов увеличилось в три раза до 6 тыс. человек. Для ускорения обслуживания клиентов компания закупит источники бесперебойного питания для оборудования (кофеварки, печи, микроволновки), что исключит сложности с энергоснабжением в поездах. Будет нанят дополнительный персонал. Начались переговоры с пятью крупнейшими автобусными перевозчиками Украины о поставках ланчбоксов для их пассажиров. Первый контракт может быть подписан уже в марте 2017 года.

7. О корпоративном управлении и собственниках. Структуризация группы завершена. Некоторое количество юрлиц структурированы в активодержателей, операционную и управляющую компании. Компания уже несколько лет проходит аудит по международным стандартам отчетности. На вопрос Delo.UA Сергей Корецкий подтвердил, что структура собственности группы не изменилась. Правопреемником Игоря Еремеева по корпоративным и имущественным правам стала его семья.