Безработные украинцы смогут получить деньги от государства на открытие собственного бизнеса

С 1 января 2022 года безработные и малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи").

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

Беспроцентная финансовая помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

Важное преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", — сообщают в Минсоцполитики.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Отмечается, что пилотный проект "Рука помощи" был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных общинах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% до сих пор успешно работают.

Отметим, согласно результатам исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой "Василий Киcиль и Партнеры", стало известно, что во второй половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности снизился до 2,4 балла из 5 возможных.