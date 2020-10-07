Бионический протез и веб-платформы: государство вновь выдало стартапам по $50 тысяч

Украинский фонд стартапов на территории инновационного парка UNIT.City провел тринадцатый отбор стартапов, которые получили высокие оценки от экспертов для получения гранта на развитие бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.



На тринадцатый Pitch Day попали 10 стартапов на стадии seed претендующих на грантовое финансирование в $50 тысяч каждый. Самые высокие оценки (более 15 баллов) получили три стартапа, которые после решения наблюдательного совета получат грант на развитие бизнеса, среди них:

Outloud.ai. Платформа, позволяющая компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами используя искусственный интеллект.

Esper Bionics. Esper Bionics разработчик бионического протеза руки нового поколения и облачную платформу как сервис, учит протезы привычкам пользователя, улучшая управления.

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IGnation. Веб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях. С помощью отсканированного QR кода можно зарегестрироваться и отслеживать посты в Инстаграм (в IG Profile).

Также были представлены другие идеи, которым не удалось получить проходной балл. Среди них:

Erudito. Мобильное приложение, которое превращает обучение в младшей школе на игру.



WheelKinetic. Революционный компактный скутер для города. Ваш персональный помощник, который всегда можно взять с собой, и воспользоваться им именно тогда когда он нужен.



MAFIN. Инструмент контроля и масштабирования для малого и среднего бизнеса в который включены все необходимые функции по управлению бизнесом.

Apiway. Платформа-маркетплейс софтов, где вы можете выбрать софт, а потом бесплатно настроить множество интеграции между этими облачными софта без программиста, в два клика.

Reelly.io. Digital платформа, которая помогает найти эффективного и ответственного риэлтора, под свои цели в любой точке мира. Бизнес модель — market network.

xOffice. Технологическая платформа (PropTech маркетплейс) для прямой аренды офисной недвижимости, управляющий процессом аренды и покупки от заявки до сделки. Благодаря современной технологии безопасного обмена контактами, компания предоставляет возможность арендаторам взаимодействовать с собственниками помещений, быстро выбирать помещения и легко входить в процесс аренды.

MeteoControl. Иншур тек компания, которая помогает аграриям и другому бизнесу страховать погодные условия с помощью спутниковых метеоданных.

Напомним, что на девятом Pitch Day от Украинского фонда стартапов грант получили разработчики тревожного бота и Healthy-консультанта.