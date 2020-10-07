Бизнес 9 минут назад

Бионический протез и веб-платформы: государство вновь выдало стартапам по $50 тысяч

Деньги для развития стартапов получат создатели платформы для ресторанов, разработчики бионического протеза руки и веб-приложение для социальных сетей

Бионический протез. Фото: пресс-служба "Украинский фонд стартапов" Бионический протез. Фото: пресс-служба "Украинский фонд стартапов"
Бионический протез. Фото: пресс-служба "Украинский фонд стартапов"

Украинский фонд стартапов на территории инновационного парка UNIT.City провел тринадцатый отбор стартапов, которые получили высокие оценки от экспертов для получения гранта на развитие бизнеса. 

Об этом сообщили в пресс-службе фонда. 

На тринадцатый Pitch Day попали 10 стартапов на стадии seed претендующих на грантовое финансирование в $50 тысяч каждый. Самые высокие оценки (более 15 баллов) получили три стартапа, которые после решения наблюдательного совета получат грант на развитие бизнеса, среди них:

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Outloud.ai. Платформа, позволяющая компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами используя искусственный интеллект.

Esper Bionics. Esper Bionics разработчик бионического протеза руки нового поколения и облачную платформу как сервис, учит протезы привычкам пользователя, улучшая управления.

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IGnation. Веб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях. С помощью отсканированного QR кода можно зарегестрироваться и отслеживать посты в Инстаграм (в IG Profile).

Также были представлены другие идеи, которым не удалось получить проходной балл. Среди них: 

Erudito. Мобильное приложение, которое превращает обучение в младшей школе на игру.

WheelKinetic. Революционный компактный скутер для города. Ваш персональный помощник, который всегда можно взять с собой, и воспользоваться им именно тогда когда он нужен.

MAFIN. Инструмент контроля и масштабирования для малого и среднего бизнеса в который включены все необходимые функции по управлению бизнесом.

Apiway. Платформа-маркетплейс софтов, где вы можете выбрать софт, а потом бесплатно настроить множество интеграции между этими облачными софта без программиста, в два клика.

Reelly.io. Digital платформа, которая помогает найти эффективного и ответственного риэлтора, под свои цели в любой точке мира. Бизнес модель — market network.

xOffice. Технологическая платформа (PropTech маркетплейс) для прямой аренды офисной недвижимости, управляющий процессом аренды и покупки от заявки до сделки. Благодаря современной технологии безопасного обмена контактами, компания предоставляет возможность арендаторам взаимодействовать с собственниками помещений, быстро выбирать помещения и легко входить в процесс аренды.

MeteoControl. Иншур тек компания, которая помогает аграриям и другому бизнесу страховать погодные условия с помощью спутниковых метеоданных.

Напомним, что на девятом Pitch Day от Украинского фонда стартапов грант получили разработчики тревожного бота и Healthy-консультанта. 

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