Потребрынки 20 минут назад

"Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки

Корпорация представила еще одну новинку с маркировкой GoGreen из 100% хлопка

"Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки "Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки
Фото: пресс-служба компании Биосфера

Влажные салфетки торговой марки Smile baby для детской гигиены станут первыми на рынке от украинского производителя, которые изготовлены из хлопкового волокна и полностью разлагаются.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Биосфера". 

По своим потребительским свойствам новые хлопковые салфетки прочные и мягкие, состав гипоаллергенного пропитывающего лосьона содержит до 99% воды. Составляющие лосьона безопасны для обработки детской кожи. 

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Салфетки станут еще одним продуктом корпорации c маркировкой GoGreen. Ранее "Биосфера" представила первые в Украине биоразлагаемые и компостируемые пакеты для мусора, при производстве которых не используется полиэтилен. В планы корпорации входит расширение серии продуктов GoGreen из материалов, которые не будут наносить вред окружающей среде.   

Салфетки уже можно найти в розничных сетях и онлайн-магазинах.

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Ассортимент натуральных товаров для личной гигиены также включает влажную туалетную бумагу Smile, органическую серию ватных дисков и ватных палочек бренда Novita.

"Биосфера" — компания, которая владеет полным циклом производства пакетов для мусора из переработанной гранулы полиэтилена. Рециклинговый завод корпорации — самый большой и современный в Украине и перерабатывает до 800 тонн полиэтилена каждый месяц. Большая часть переработанной гранулы используется в производстве пакетов для мусора. 

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, как крупные торговые сети минимизируют пластик в своей деятельности.

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