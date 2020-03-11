"Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки

Влажные салфетки торговой марки Smile baby для детской гигиены станут первыми на рынке от украинского производителя, которые изготовлены из хлопкового волокна и полностью разлагаются.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Биосфера".

По своим потребительским свойствам новые хлопковые салфетки прочные и мягкие, состав гипоаллергенного пропитывающего лосьона содержит до 99% воды. Составляющие лосьона безопасны для обработки детской кожи.

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Салфетки станут еще одним продуктом корпорации c маркировкой GoGreen. Ранее "Биосфера" представила первые в Украине биоразлагаемые и компостируемые пакеты для мусора, при производстве которых не используется полиэтилен. В планы корпорации входит расширение серии продуктов GoGreen из материалов, которые не будут наносить вред окружающей среде.

Салфетки уже можно найти в розничных сетях и онлайн-магазинах.

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Ассортимент натуральных товаров для личной гигиены также включает влажную туалетную бумагу Smile, органическую серию ватных дисков и ватных палочек бренда Novita.

"Биосфера" — компания, которая владеет полным циклом производства пакетов для мусора из переработанной гранулы полиэтилена. Рециклинговый завод корпорации — самый большой и современный в Украине и перерабатывает до 800 тонн полиэтилена каждый месяц. Большая часть переработанной гранулы используется в производстве пакетов для мусора.

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, как крупные торговые сети минимизируют пластик в своей деятельности.