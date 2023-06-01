Бізнес і влада обговорять ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України

Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція запрошують до участі в форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», який відбудеться 7 червня 2023 р. в Києві.

Під час форуму заплановано обговорити актуальні для українського бізнесу виклики під час повномасштабної війни та важливі реформи для післявоєнного відновлення країни. Серед таких змін:

Перезавантаження Бюро економічної безпеки України. Інституційна реформа митниці. Перезавантаження Державної податкової служби. Цифрова податкова реформа. Запровадження нових цифрових сервісів, відкриття державних реєстрів тощо.

До участі в дискусії запрошені парламентарі та урядовці:

Данило Гетманцев , Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики; Сергій Марченко , Міністр фінансів України;

, Міністр фінансів України; Ярослав Железняк , перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політика, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;

, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політика, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки; Ольга Василевська-Смаглюк , заступниця голови ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;

, заступниця голови ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки; Михайло Федоров , Міністр цифрової трансформації.

Спікерами від бізнес-обʼєднань стануть:

Михайло Непран - перший віце-президент Торгово-промислової палати;

Грігол Катамадзе - президент Асоціації платників податків України, член Наглядової Ради УРБ;

Костянтин Васюк - керівник Асоціації ІТ-Україна;

- керівник Асоціації ІТ-Україна; Дмитро Кохан - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової Ради УРБ;

Юрій Сивицький – голова правління Асоціації Software Ukraine, засновник Intecracy group

– голова правління Асоціації Software Ukraine, засновник Intecracy group та інші представники бізнесу

Також участь у Форумі візьмуть представники провідних аналітичних центрів, зокрема фахівці CASE-Ukraine, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту соціально-економічної трансформації, Центру економічної стратегії та інші.

Організатори: Українська Рада Бізнесу, Національна бізнес-коаліція

Партнери заходу: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)

Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа

Інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, Дело, День, Ціна держави.

Дата: 7 червня, 10:30

Реєстрація учасників - за посиланням. Підтвердження Вашої участі надійде на вказану під час реєстрації електронну адресу.

Акредитація для медіа: https://tinyurl.com/4rj6z52h

Контакти для учасників: [email protected]

Для запитів медіа: [email protected]