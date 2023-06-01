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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Бізнес і влада обговорять ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України

Бізнес і влада обговорять ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України

Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція запрошують до участі в форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», який відбудеться 7 червня 2023 р. в Києві. 

Під час форуму заплановано обговорити актуальні для українського бізнесу виклики під час повномасштабної війни та важливі реформи для післявоєнного відновлення країни. Серед таких змін: 

  1. Перезавантаження Бюро економічної безпеки України.
  2. Інституційна реформа митниці.
  3. Перезавантаження Державної податкової служби.
  4. Цифрова податкова реформа.
  5. Запровадження нових цифрових сервісів, відкриття державних реєстрів тощо.

До участі в дискусії запрошені парламентарі та урядовці: 

  • Данило Гетманцев, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Сергій Марченко, Міністр фінансів України;
  • Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політика, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;
  • Ольга Василевська-Смаглюк, заступниця голови ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;
  • Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації.

Спікерами від бізнес-обʼєднань стануть: 

  • Михайло Непран - перший віце-президент Торгово-промислової палати;
  • Грігол Катамадзе - президент Асоціації платників податків України, член Наглядової Ради УРБ;
  • Костянтин Васюк - керівник Асоціації ІТ-Україна;
  • Дмитро Кохан - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової Ради УРБ;
  • Юрій Сивицький  – голова правління Асоціації Software Ukraine, засновник Intecracy group
  • та інші представники бізнесу

Також участь у Форумі візьмуть представники провідних аналітичних центрів, зокрема фахівці CASE-Ukraine, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту соціально-економічної трансформації, Центру економічної стратегії та інші. 

Організатори: Українська Рада Бізнесу, Національна бізнес-коаліція

Партнери заходу: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)

Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа

Інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, Дело, День, Ціна держави.

Дата: 7 червня, 10:30

Реєстрація учасників -  за посиланнямПідтвердження Вашої участі надійде на вказану під час реєстрації електронну адресу. 

Акредитація для медіа:  https://tinyurl.com/4rj6z52h

Контакти для учасників: [email protected]

Для запитів медіа: [email protected]