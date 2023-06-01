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Бізнес і влада обговорять ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України
Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція запрошують до участі в форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», який відбудеться 7 червня 2023 р. в Києві.
Під час форуму заплановано обговорити актуальні для українського бізнесу виклики під час повномасштабної війни та важливі реформи для післявоєнного відновлення країни. Серед таких змін:
- Перезавантаження Бюро економічної безпеки України.
- Інституційна реформа митниці.
- Перезавантаження Державної податкової служби.
- Цифрова податкова реформа.
- Запровадження нових цифрових сервісів, відкриття державних реєстрів тощо.
До участі в дискусії запрошені парламентарі та урядовці:
- Данило Гетманцев, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Сергій Марченко, Міністр фінансів України;
- Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політика, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;
- Ольга Василевська-Смаглюк, заступниця голови ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади у сфері економічної безпеки;
- Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації.
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- Михайло Непран - перший віце-президент Торгово-промислової палати;
- Грігол Катамадзе - президент Асоціації платників податків України, член Наглядової Ради УРБ;
- Костянтин Васюк - керівник Асоціації ІТ-Україна;
- Дмитро Кохан - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової Ради УРБ;
- Юрій Сивицький – голова правління Асоціації Software Ukraine, засновник Intecracy group
- та інші представники бізнесу
Також участь у Форумі візьмуть представники провідних аналітичних центрів, зокрема фахівці CASE-Ukraine, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту соціально-економічної трансформації, Центру економічної стратегії та інші.
Організатори: Українська Рада Бізнесу, Національна бізнес-коаліція
Партнери заходу: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)
Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа
Інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, Дело, День, Ціна держави.
Дата: 7 червня, 10:30
Реєстрація учасників - за посиланням. Підтвердження Вашої участі надійде на вказану під час реєстрації електронну адресу.
Акредитація для медіа: https://tinyurl.com/4rj6z52h
Контакти для учасників: [email protected]
Для запитів медіа: [email protected]