Бизнес на стремянках: как братья-предприниматели построили первый завод в Украине по производству алюминиевых лестниц

Братья Алексей и Сергей Алексеенко создали единственную в Украине компанию, которая производит алюминиевые лестницы, необходимые на каждом строительстве. Компания Virastar начинала свою деятельность с импорта европейской продукции, но впоследствии запустила собственное производство оборудования для работы на высоте.

О том, как вести семейный бизнес, выяснил основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua рассказывает, как братья более восьми лет управляют заводом, почему на запуске не стоит закупать самое дорогое оборудование и что должны знать начинающие бизнесмены, а заодно показывает, как выглядит завод по производству лестниц в Белой Церкви.

Как братья запускали свой первый завод

У отца Алексея и Сергея была небольшая компания, которая занималась импортом алюминиевых лестниц. Впоследствии братья подхватили этот бизнес и начали его развивать. "Когда мы приезжали к нашим партнерам в Польшу, Италию или Турцию, то видели их производство, их рост, увеличение мощностей, какие современные цеха они строят, как создают рабочие места. А мы только приезжаем, покупаем и продаем. Мысль о том, почему мы не можем сделать такое у нас, не давала нам покоя", — рассказывает Сергей.

Сооснователь Virastar Сергей Алексеенко

Сначала предприниматели хотели стать партнерами иностранных поставщиков. Предложили немцам: они приехали, оценили рынок и компанию, но в итоге сделали выбор в пользу российского рынка, поскольку тот гораздо больше. Итальянцы тоже отказались из-за высоких рисков украинского рынка.

Тогда братья решили рискнуть и запустить производство в своей стране, хотя на первых этапах даже не разбирались в нем. Свой первый завод они открыли в Донецке в конце 2013 года, закупив новое оборудование. "Мы надеялись, что обстановка улучшится вплоть до конца 2014 года. Но когда к нам пришли люди с автоматами, мы поняли, что дальше будет только хуже и что нужно срочно уезжать", — вспоминает Сергей.

В начале 2015 года предприниматели перевезли фурами под Киев все оборудование и запустили производство там, постепенно развиваясь и добавляя цех за цехом. Основное производство на данный момент находится в Белой Церкви.

Кто лучше всех знает, как оптимизировать процессы

Когда переезжали на новый завод, выстраивали все технологические процессы с помощью Lean Institute Ukraine. Это нужно было, чтобы все процессы шли последовательно — от сырья к готовому продукту, а рабочие тратили минимальное количество времени на свои задачи. "Мы просчитали увеличение скорости производственного процесса. Благодаря методу Lean скорость производства увеличилась примерно на 30%", — рассказывает Сергей.

Однако самый важный вывод сотрудничества — это то, что инициатива должна идти не сверху вниз, а наоборот. То есть люди на местах лучше знают, что можно улучшить, могут подсказать, как оптимизировать процессы.

О том, почему на заводе работает много женщин

На заводе работает 50 человек, а в компании в целом — 70. Бизнес сезонный: к пику сезона количество работников увеличивается, а после — уменьшается. Интересно, что вопреки стереотипам на производстве Virastar работает много женщин. Они собирают и даже самостоятельно переносят готовый продукт: благо, алюминиевые лестницы очень легкие.

На заводе работает много женщин

Как говорят братья, такое производство — очень тонкий процесс, а потому требует особой тщательности. "Женщины — более ответственные и дисциплинированные сотрудники. Поэтому на сборку мы ставим именно женщин", — объясняет Сергей. На данный момент работники завода получают 15-20 тысяч грн. Принцип оплаты сдельный, сколько сделал — столько заработал.

Почему не всегда нужно новое оборудование

В просторном помещении завода огромное количество стеллажей и палет с деталями будущего товара, а также островки с инновационным оборудованием, где шумят приборы. Вокруг много готовой продукции: целые ряды блестящих лестниц. Есть на заводе и раритет, правда, модернизированный. Братья оставили в работе старое оборудование украинского производства, которое в состоянии делать простую работу. При этом стоит оно совсем немного — всего лишь 80 тысяч грн за станок.

Оборудование 1970 года выпуска

На первых этапах становления бизнеса важно искать пути оптимизации расходов. Не нужно ставить цель купить все иностранное оборудование, потратив огромное количество денег. Надо понимать, что какие-то простые вещи можно делать и на старом оборудовании, а уже потом, когда заработаешь, можно перейти на более дорогое. Например, когда мы строили "Биофарму", самые высокоточные приборы заказали в Германии, а другие — в Китае, поскольку они были в три раза дешевле. А алюминиевые бочки брали украинские, потому что они еще дешевле. Все вместе это работало хорошо, но было менее затратным Василий Хмельницкий Основатель холдинга UFutur

Немецкий станок предпринимателям обошелся уже в 500 тысяч грн. "Он режет металл точно так же, как старый 1970 года выпуска. Но если купить все новое, возможно, потом не хватит денег на что-то другое", — говорит Алексей.

Немецкий станок за 500 тысяч грн

Также для завода приобрели японского робота Yaskawa, который заменяет сразу трех сварщиков и делает самые ровные швы. "При этом он не ходит в отпуск, у него нет перекуров, а еще он не болеет коронавирусом", — шутит Сергей. Такое оборудование окупается за три-четыре года. Однако предприниматели отмечают, что такой робот — не конкурент живым сварщикам, а скорее помощь, поскольку машины не могут полностью заменить человека на производстве.

Японский робот-сварщик Yaskawa

Какая рентабельность у производства лестниц

По словам Алексея, основной рынок для сбыта у компании — Украина, но также есть опыт продажи в Молдову, Польшу, Грузию, Литву и Латвию. Рентабельность — 10-11%, средняя маржа — 25% . "Хотя это не очень много, наши европейские партнеры считают, что это неплохие цифры. Они радуются даже рентабельности в 5%", — говорит Сергей.

За год алюминий поднялся в цене. Если раньше на Лондонской бирже металлов тонна стоила $1500, то сегодня уже $3000. Чтобы выдержать рентабельность, предприниматели учитывают цену закупки сырья и отталкиваются от нее. Из-за этого цена разных партий может быть разной.

О том, как вести семейный бизнес вместе и не поссориться

Рассказали предприниматели и о том, как им удается вести семейный бизнес вместе. "Мы делим прибыль по-братски: 50 на 50, задачи тоже делим между собой. Алексей — CEO, полностью управляет бизнесом, а я решаю стратегические и финансовые вопросы", — рассказывает Сергей.

По словам Алексея, в бизнесе они с братом прежде всего партнеры, а потому все рабочие и спорные моменты обязательно проговаривают и прописывают. Хотя конфликты случаются, братья всегда понимают, что в одной лодке, и пытаются обо всем договориться "на берегу". Они используют для ведения бизнеса свои сильные стороны, дополняют друг друга .

Сооснователь Virastar Алексей Алексеенко

Отвечая за целый завод, предприниматели пытаются найти баланс между работой и семьей, а это непросто: у Алексея четверо детей, а у Сергея трое. "Иногда я даже беру детей на работу, чтобы они хотя бы знали, чем я занимаюсь", — рассказывает Алексей.

О чем должны знать начинающие бизнесмены

Для начинающих предпринимателей братья дали несколько советов:

Для начала необходимо внутреннее желание производить какой-то определенный продукт . Если оно не пропадает, нужно действовать. Например, мы сидели-сидели, а потом поняли, что хотим завод, даже визуализировали его. Перед запуском бизнеса, нужно подумать о финансовой подушке безопасности . Следует понимать, что первые месяцы и даже годы может не быть тех доходов, на которые рассчитывали. Поэтому не нужно вкладывать в дело все деньги, нужно обезопасить себя, если ничего не получится. Нужно верить в себя и быть готовым к трудностям , поскольку редко у кого получается стать миллионером через год. Нужно твердо стоять на земле, верить в светлое будущее, но идти к нему аккуратно и мелкими шажками.

У меня никогда не было подушки безопасности. Я абсолютно все инвестировал сразу в несколько бизнесов, рисковал и ставил на кон все. Хотя я никогда ни при каких условиях не закладывал квартиру своих родителей, но могу свободно продать свою, если это будет выгодно, и пожить на съемной. Потому что бизнес — это риск Василий Хмельницкий Основатель холдинга UFuture

О том, какие пять книг о бизнесе входят в личный топ Василия Хмельницкого, основателя UFuture, читайте на страницах спецпроекта "Свое дело с Василием Хмельницким"!