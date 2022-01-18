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Бизнес на стремянках: как братья-предприниматели построили первый завод в Украине по производству алюминиевых лестниц
Братья Алексей и Сергей Алексеенко создали единственную в Украине компанию, которая производит алюминиевые лестницы, необходимые на каждом строительстве. Компания Virastar начинала свою деятельность с импорта европейской продукции, но впоследствии запустила собственное производство оборудования для работы на высоте.
О том, как вести семейный бизнес, выяснил основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua рассказывает, как братья более восьми лет управляют заводом, почему на запуске не стоит закупать самое дорогое оборудование и что должны знать начинающие бизнесмены, а заодно показывает, как выглядит завод по производству лестниц в Белой Церкви.
Как братья запускали свой первый завод
У отца Алексея и Сергея была небольшая компания, которая занималась импортом алюминиевых лестниц. Впоследствии братья подхватили этот бизнес и начали его развивать. "Когда мы приезжали к нашим партнерам в Польшу, Италию или Турцию, то видели их производство, их рост, увеличение мощностей, какие современные цеха они строят, как создают рабочие места. А мы только приезжаем, покупаем и продаем. Мысль о том, почему мы не можем сделать такое у нас, не давала нам покоя", — рассказывает Сергей.
Сначала предприниматели хотели стать партнерами иностранных поставщиков. Предложили немцам: они приехали, оценили рынок и компанию, но в итоге сделали выбор в пользу российского рынка, поскольку тот гораздо больше. Итальянцы тоже отказались из-за высоких рисков украинского рынка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тогда братья решили рискнуть и запустить производство в своей стране, хотя на первых этапах даже не разбирались в нем. Свой первый завод они открыли в Донецке в конце 2013 года, закупив новое оборудование. "Мы надеялись, что обстановка улучшится вплоть до конца 2014 года. Но когда к нам пришли люди с автоматами, мы поняли, что дальше будет только хуже и что нужно срочно уезжать", — вспоминает Сергей.
В начале 2015 года предприниматели перевезли фурами под Киев все оборудование и запустили производство там, постепенно развиваясь и добавляя цех за цехом. Основное производство на данный момент находится в Белой Церкви.
Кто лучше всех знает, как оптимизировать процессы
Когда переезжали на новый завод, выстраивали все технологические процессы с помощью Lean Institute Ukraine. Это нужно было, чтобы все процессы шли последовательно — от сырья к готовому продукту, а рабочие тратили минимальное количество времени на свои задачи. "Мы просчитали увеличение скорости производственного процесса. Благодаря методу Lean скорость производства увеличилась примерно на 30%", — рассказывает Сергей.
Однако самый важный вывод сотрудничества — это то, что инициатива должна идти не сверху вниз, а наоборот. То есть люди на местах лучше знают, что можно улучшить, могут подсказать, как оптимизировать процессы.
О том, почему на заводе работает много женщин
На заводе работает 50 человек, а в компании в целом — 70. Бизнес сезонный: к пику сезона количество работников увеличивается, а после — уменьшается. Интересно, что вопреки стереотипам на производстве Virastar работает много женщин. Они собирают и даже самостоятельно переносят готовый продукт: благо, алюминиевые лестницы очень легкие.
Как говорят братья, такое производство — очень тонкий процесс, а потому требует особой тщательности. "Женщины — более ответственные и дисциплинированные сотрудники. Поэтому на сборку мы ставим именно женщин", — объясняет Сергей. На данный момент работники завода получают 15-20 тысяч грн. Принцип оплаты сдельный, сколько сделал — столько заработал.
Почему не всегда нужно новое оборудование
В просторном помещении завода огромное количество стеллажей и палет с деталями будущего товара, а также островки с инновационным оборудованием, где шумят приборы. Вокруг много готовой продукции: целые ряды блестящих лестниц. Есть на заводе и раритет, правда, модернизированный. Братья оставили в работе старое оборудование украинского производства, которое в состоянии делать простую работу. При этом стоит оно совсем немного — всего лишь 80 тысяч грн за станок.
Немецкий станок предпринимателям обошелся уже в 500 тысяч грн. "Он режет металл точно так же, как старый 1970 года выпуска. Но если купить все новое, возможно, потом не хватит денег на что-то другое", — говорит Алексей.
Также для завода приобрели японского робота Yaskawa, который заменяет сразу трех сварщиков и делает самые ровные швы. "При этом он не ходит в отпуск, у него нет перекуров, а еще он не болеет коронавирусом", — шутит Сергей. Такое оборудование окупается за три-четыре года. Однако предприниматели отмечают, что такой робот — не конкурент живым сварщикам, а скорее помощь, поскольку машины не могут полностью заменить человека на производстве.
Какая рентабельность у производства лестниц
По словам Алексея, основной рынок для сбыта у компании — Украина, но также есть опыт продажи в Молдову, Польшу, Грузию, Литву и Латвию. Рентабельность — 10-11%, средняя маржа — 25%. "Хотя это не очень много, наши европейские партнеры считают, что это неплохие цифры. Они радуются даже рентабельности в 5%", — говорит Сергей.
За год алюминий поднялся в цене. Если раньше на Лондонской бирже металлов тонна стоила $1500, то сегодня уже $3000. Чтобы выдержать рентабельность, предприниматели учитывают цену закупки сырья и отталкиваются от нее. Из-за этого цена разных партий может быть разной.
О том, как вести семейный бизнес вместе и не поссориться
Рассказали предприниматели и о том, как им удается вести семейный бизнес вместе. "Мы делим прибыль по-братски: 50 на 50, задачи тоже делим между собой. Алексей — CEO, полностью управляет бизнесом, а я решаю стратегические и финансовые вопросы", — рассказывает Сергей.
По словам Алексея, в бизнесе они с братом прежде всего партнеры, а потому все рабочие и спорные моменты обязательно проговаривают и прописывают. Хотя конфликты случаются, братья всегда понимают, что в одной лодке, и пытаются обо всем договориться "на берегу". Они используют для ведения бизнеса свои сильные стороны, дополняют друг друга.
Отвечая за целый завод, предприниматели пытаются найти баланс между работой и семьей, а это непросто: у Алексея четверо детей, а у Сергея трое. "Иногда я даже беру детей на работу, чтобы они хотя бы знали, чем я занимаюсь", — рассказывает Алексей.
О чем должны знать начинающие бизнесмены
Для начинающих предпринимателей братья дали несколько советов:
- Для начала необходимо внутреннее желание производить какой-то определенный продукт. Если оно не пропадает, нужно действовать. Например, мы сидели-сидели, а потом поняли, что хотим завод, даже визуализировали его.
- Перед запуском бизнеса, нужно подумать о финансовой подушке безопасности. Следует понимать, что первые месяцы и даже годы может не быть тех доходов, на которые рассчитывали. Поэтому не нужно вкладывать в дело все деньги, нужно обезопасить себя, если ничего не получится.
- Нужно верить в себя и быть готовым к трудностям, поскольку редко у кого получается стать миллионером через год. Нужно твердо стоять на земле, верить в светлое будущее, но идти к нему аккуратно и мелкими шажками.
О том, какие пять книг о бизнесе входят в личный топ Василия Хмельницкого, основателя UFuture, читайте на страницах спецпроекта "Свое дело с Василием Хмельницким"!